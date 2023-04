El PP de Vilagarcía ya tiene coordinador del rural

David Oliveira, ex edil de Ciudadanos, se suma a la formación liderada por Ana Granja tras un tiempo en conversaciones con el Partido Popular que se paralizaron por el conflicto de la mejilla, ha decidido dar el paso para coordinar el rural.

“La mejor idea que tenemos es presentar a David Oliveira. Lleva cuatro años en la corporación y su implicación con la gente cada vez ha ido a más. Creemos que es la oportunidad de gobernar y por ello tenemos que estar unidos”, aseguró Ana Granja.

A falta de la presentación oficial de la lista, se encargará de coordinar el rural e irá como número ocho. “Acordé dar este paso por responsabilidad. Pienso que no me podía quedar al margen y cuando le comuniqué a la gente que dejaba la política, la gente en la calle me animaron a que siguiera para que Vilagarcía fuese mejor”, subrayó Oliveira.

Su incorporación, integrándose en la candidatura del Partido Popular, se venía hablando desde hacía cinco meses, momento en el que las posturas estaban cercanas. “Recibí mucho cariño del partido, pero surgió el conflicto de la mejilla y, en ese momento decidí recular. Voy a seguir luchando para que se solucione el problema y lo que me trae aquí es la necesidad que palpo en Vilagarcía de mejorar las cosas”, remarcó Oliveira.

Mundo rural

Para estas elecciones municipales, la formación apuesta por el apoyo al mundo rural. “Queremos que desaparezcan las diferencias entre el rural y el centro. Nuestra idea es ir a ganar pensando en las personas para que apoyen la lista electoral”, indicó Granja.

En esto último, una de las medidas es el punto PEC de escucha a la ciudadanía. “Vemos que las tecnologías están alejando cada vez más a las personas. Necesitamos un punto físico donde la gente exprese sus demandas y tengan quien se las conteste”, subrayó la líder de la formación.

Por último, la candidatura popular pretende “recoger las ideas y el apoyo de todo el mundo con el objetivo claro de unificar el centro derecha para poder gobernar”.