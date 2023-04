A Copa Mörling regresa ás rías de Pontevedra e Arousa para impulsar a navegación tradicional

Entre os meses de xuño e agosto, as dornas das rías de Arousa e Pontevedra, e todas aquelas que queiran sumarse doutras rías, participarán na Copa Mörling, unha competición que acada a súa segunda edición este ano cun dobre obxectivo: por un lado, fomentar o coñecemento da navegación tradicional nunha das embarcacións máis senlleiras da costa galega e, polo outro, render unha máis que merecida homenaxe ao etnógrafo sueco Staffan Mörling, que investigou as diferentes tipoloxías de embarcacións tradicionais galegas.

En total, a competición constará de cinco regatas. A primeria delas celebrarase o vindeiro 17 de xuño e será a coñecida como a Regata do Sepelo de Portonovo. A seguinte cita será o 1 de xullo, xa na ría de Arousa, coa Regata do Salnés de Cambados. Ese mesmo mes, disputaránse outras dúas competicións na ría de Arousa. A primeira delas será o día 15 no Triángulo do Cantiño da Illa e a seguinte o 22 coa Regata dos Faros do Grove. A competición rematará o 26 de agosto, coa celebración da Regata da Reiboa de Combarro, na ría de Pontevedra.

A primeira edición rematou co triunfo de “Pereka”, formando na súa tripulación José Antonio Dorado e Alberto Vicente “Chica”. A eles lles corresponderá defender o título nunha edición na que se agarda que o número de dornas participantes se incremente, amosando a boa saúde que ten a navegación tradicional, pese a non contar con todo o respaldo institucional que deberían por preservar o legado dos nosos antergos.