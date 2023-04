“No se les da ninguna facilidad a los nativos para residir en A Illa”

Hijo de Juan José José González, Matías González Cañón (A Illa, 1998) recoge el testigo de su padre y estrena candidatura al frente del Partido Popular en A Illa. Ante las próximas elecciones municipales, buscará un proyecto en el que los vecinos tengan “opciones” con protagonismo para los grupos vulnerables.

–¿Cómo se rompe la hegemonía del Partido Socialista en A Illa?

– Vamos a tratar de exponer un proyecto para todos los vecinos. El PSOE lleva gobernando muchos años, donde A Illa está muy dejada hasta que se aproximan las elecciones municipales e intentan pisar el acelerador y parece que les resulta. Gobiernan de una forma muy partidista y queremos terminar con ello.

–¿Qué proyecto de municipio plantean?

–Un proyecto dónde la gente tenga opciones. Queremos darle protagonismo tanto a los niños como a las personas mayores, sin olvidar a los adultos, que son el motor. A los niños les vamos a dar opciones para que se diviertan sin tener que ir a ayuntamientos vecinos, cómo está ocurriendo ahora. También, apoyarles en la práctica del deporte. Con respecto a las personas mayores, tenemos que conseguir que disfruten de un lugar que les dé todas las prestaciones.

–Cuando su padre encabezó la lista del Partido Popular, no gobernó tras la coalición entre el Partido Socialista y BNG. ¿Se plantean este escenario en mayo?

–Las claves para nosotros pasan por la mayoría absoluta. Lo tenemos claro. Creemos que, por los antecedentes, cuando la pelota queda en el tejado del Bloque, siempre cae hacia el mismo lado. Suponemos que es un acuerdo que ya está tomado de antemano y que, por su parte, cualquier amago de negociación sería un paripé para ganar votos. Con nosotros no van a pactar porque en anteriores años su portavoz dijo que no iba a hacerlo con los socialistas, pero luego se ven presionados por las cúpulas y utilizan el concello como moneda de cambio con otros ayuntamientos.

Los usuarios que quieren practicar algún deporte tienen que desplazarse y alquilar un pabellón en Vilanova o en Cambados

–En su candidatura defiende la construcción de un polideportivo.

–El otro que tenemos pertenece al colegio Torre y no está disposición del club de baloncesto y del club de gimnasia rítmica. Al ser del colegio hay actividades extraescolares que se prolongan hasta las 18.00 horas. Los usuarios que quieren practicar algún deporte tienen que desplazarse y alquilar un pabellón en Vilanova o en Cambados. Debemos ser de los pocos concellos que aún no cuenta con un polideportivo municipal.

–En relación a esto se encuentra el centro de usos náuticos que no pueden usar los piragüistas, ¿plantean alguna solución?

–Fue aprobado por la Diputación en la etapa del Partido Popular con Rafael Louzán por un importe de 1,7 millones de euros. Con la entrada de Carmela Silva se redujo el presupuesto. Se hizo para usos náuticos y desde diciembre de 2018 hasta este pasado enero permaneció cerrado. Desde el Concello fueron incapaces de gestionarlo como tal. Se ha abierto como gimnasio municipal y el club de piragüismo continúa en unas instalaciones tercermundistas donde lo único que se les ofreció fue un almacén para guardar piraguas. Si se destina al piragüismo habría que hacer reformas y ver cómo está.

–Es clave una mayor oferta hotelera en la temporada veraniega para que la riqueza turística se quede en A Illa.

–Lo planteamos. Toda la gente que se aloje en nuestro concello, permitirá una ganancia para el municipio. El alojamiento que hay en su mayoría es de segundas viviendas, con dos hoteles y otros dos campines que se unen al que abrió hace poco más de un año. El objetivo es que, mínimo, los hoteles que hay, recuperen vida y hacer una modificación puntual en el Plan Xeral de Ordenación Municipal para darle uso al suelo hotelero y darle ganancia.

–Entre muchos vecinos se demanda mayor construcción de viviendas privadas ante una falta de terreno que encarece el precio.

–Se debería desatascar algunas de las áreas de reparto que hay, donde la gente que tiene un terreno y no sabe qué pueden hacer con él. El terreno se encarece y no se les da ninguna facilidad a los nativos para residir en A Illa. Hay personas con terrenos en el municipio que se está viendo obligado a comprar pisos en Vilanova ya que no se les ofrece ninguna facilidad.

–Uno de sus grandes retos por el entorno es lo que atañe a los bateeiros, ¿urgen soluciones?

–Venimos manteniendo el diálogo desde diciembre que preveíamos que se podía dar esta situación. Pusimos, ponemos y pondremos todo lo que está en nuestras manos para que nuestros bateeiros puedan trabajar cómo lo hicieron siempre. Hay cosas a las que no podemos llegar. Apoyamos a nuestros vecinos y al sector.