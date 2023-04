El Arosa quiere fuera de la entidad al socio que registró en la oficina de patentes y marcas su nombre y su escudo

El Arosa ha convocado una asamblea extraordinaria con carácter urgente para el próximo jueves 27 de abril a las 20.00 horas en el Hotel Castelao de Vilagarcía. En concreto, serán tres los puntos del orden del día y el primero de ellos abordará la expulsión de uno de los socios de la entidad, Francisco Vázquez Rogel.

La actual junta directiva fue conocedora de que este socio, candidato a la presidencia hace cuatro años, registró el nombre y el escudo del club en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Un hecho que en ningún momento fue solicitado a nadie de la entidad, ni en asamblea, y que es considerado una falta grave.

Manuel Abalo, presidente del Arosa, reconocía que “es una decisión que tenemos que tomar puesto que son muchas las situaciones y complicaciones que nos está generando este socio. El hecho de querer apropiarse del nombre y el escudo, que es lo único que tenemos, es algo gravísimo y son los socios los que deben decidir. La directiva ya se pronunció y es algo que ahora le toca a los socios”.

Fue en 2019 cuando la sociedad Rogel Capital inscribió como propia el escudo y el nombre del Arosa sin hacer conocedor al club de tal maniobra. Francisco Vázquez Rogel argumenta que “está todo registrado por una sociedad de la que yo soy administrador”. Acerca de las razones que le llevaron a tomar esta decisión, Vázquez Rogel insiste en que “no fueron con ánimo lucrativo. Registrar el nombre del Arosa a mí me costó dinero y, el que me conozca, sabe que no iba a buscar ningún fin lucrativo con ello” .A este respecto añade que “lo registré para que ningún tercero pudiese hacerlo con fines oscuros y que dañasen al club”.

Incluso sostiene Vázquez Rogel que “ya le comuniqué a la directiva que se lo cedo todo si hacen una auditoría. Y en el momento que la actual directiva no esté, automáticamente se cambiará la patente y se lo donaré al próximo equipo de gestión”.

Derrotado en las últimas elecciones por un resultado final de 227 votos a 17 a favor de Manuel Abalo, la intención del socio que ha registrado el nombre y el escudo es la de seguir adelante en su intención de convertirse en el próximo presidente del Arosa. Por este motivo, ya anuncia que recurrirá judicialmente la decisión que se adopte en la próxima asamblea.

En su afán de seguir plantando batalla a la directiva de Manuel Abalo, reconoce Vázquez Rogel, que “no me voy a rendir hasta que triunfe la verdad en el Arosa. Han conseguido lo que querían que era cortarme el paso a las elecciones de este año, pero se están pegando un tiro en el pie”.

Ya son varias las demandas presentadas por el socio díscolo en contra del Arosa, a la que habrá que sumar la derivada de su expulsión.

Crear una fundación y una ciudad deportiva

La convocatoria de asamblea extraordinaria también tiene otros puntos en el orden del día muy importantes para el futuro y la estabilidad del club. Uno de ellos es el planteamiento a los socios de la creación de una fundación. La intención es la de gestionar los recursos, eventos y el desarrollo social y económico de la entidad, así como de velar por la continuidad y el futuro del club.

El tercer punto planteado es el de informar sobre la intención del club de construir una ciudad deportiva en la zona de Os Estrelos. Para ello se solicitará a los socios en asamblea la aprobación del convenio alcanzado con la comunidad de montes de Loenzo para la aceptación de los terrenos necesarios para su construcción.

El presidente Manuel Abalo apuntó que “hay un preacuerdo con la comunidad de montes de Loenzo para la cesión gratuita de los terrenos. Estamos en una situación inmejorable en cuanto a crecimiento deportivo y no podemos sufrir de lo que estamos sufriendo. Andamos de un lado para otro para entrenar todos los días con todos los equipos”. Son cerca de 50.000 metros cuadrados la superficie con la que contaría el Arosa para la construcción de dos campos de fútbol, vestuarios, una cafetería y un aparcamiento, explicó.