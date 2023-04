Turismo de Galicia concede ayudas económicas a cuatro fiestas de interés turístico

Turismo de Galicia reparte 12.000 euros entre cuatro fiestas de Interese Turístico Galego que se celebran en O Salnés y Ullán. Así, cada una de ellas recibirá 3.000 euros, que es el importe máximo que concede la Xunta en su línea ordinaria de subvenciones a los eventos de ámbito autonómico.

La relación de fiestas figura en la edición de ayer del Diario Oficial de Galicia, y la integran la recientemente finalizada Semana Santa de Paradela, la Festa da Ameixa de Carril, la del Mexillón e o Berberecho de Vilanova, y la Festa da Anguía e a Mostra da Caña do País que se celebra en Valga.

En cuanto a las jornadas de la vieira, que son a mediados de verano en Cambados, han quedado sin financiación. El Ayuntamiento no solicitó la ayuda, puesto que al parecer la convocatoria les obligaba a firmar un convenio con una entidad financiera, y no lo estimaron oportuno porque ya firmaron otro para la Festa do Albariño, que es de Interés Internacional.