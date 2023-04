“Este mercado está deshecho del todo. Hay tantas zonas en las que se colocan los puestos que la gente no sabe ni por dónde entra, ni por dónde sale. Nos afecta gravemente esta modificación”, señala Miguel Ángel Iglesias, encargado de un puesto de zapatillas en el mercado ambulante de Vilagarcía.

Su situación, como la de muchos otros, es la gota que colma el vaso de los comerciantes en lo referido a la nueva reordenación del tráfico, que ha obligado a desplazar, desde ayer, varios puestos de venta ambulante a la calle Arzobispo Lago cada martes y sábado, conviviendo con los establecimientos locales ubicados en la propia calle.

“Por aquí no pasa nadie. El tráfico por en medio de la feria no debería circular bajo ningún concepto. Además, sitúan los puestos por la mitad del paseo. El problema es que aquí hay que hacerle caso a los políticos, que son los que gobiernan”, subraya Iglesias ante la medida que ha supuesto que desplace su puesto hacia la entrada de Arzobispo Lago.

A escasos cinco metros de él se encuentra un puesto dedicado a la venta de bolsos. La visión del comerciante no se diferencia mucho de la de su homólogo. “No entendemos esta decisión, no es lo mismo estar todo el mercadillo ambulante junto que esparcido. Nos va a perjudicar gravemente en las ventas”, declara.

Ambos han comenzado la jornada a las 8.00 horas y, en apenas cuatro horas, Iglesias ya ha notado el perjuicio en lo que a atañe a las ventas. “Estos últimos años han disminuido en un 2.000%. Antaño, cuando estaba todo bien agrupado, vendíamos todo. En cuatro horas que llevo abierto he hecho 20 euros de caja. Ese dinero no me da ni para pagar el gasóil. Es el peor momento en mis 33 años como comerciante”, sostiene.

Con toda esta reubicación, ven la medida perjudicial para sus intereses debido a que la gente se interesa por sus productos cuando todos los puestos se encuentran próximos. “El mercadillo tiene que estar en un núcleo lo más agrupado posible y no desperdigado. Cuando vas a un centro comercial están todos los comercios ahí dentro y esto está suponiendo que se reduzcan mucho las ventas: cuatro aquí, cuatro a un kilómetro y otros en cuatro en Santa Rita”, sentencia el comerciante del puesto de zapatillas.

Sobre las soluciones para encontrar un equilibrio, siguen sin respuesta. “No hemos hablado con nadie ni nos han propuesto alternativas. Lo único que se nos dijo es que si queríamos estar aquí o nada”.