Una recogida de firmas para combatir la brecha digital

El colectivo de jubilados de la Confederación Intersindical Galega (CIG) realizó ayer una recogida de firmas en Arzobispo Lago para recuperar la atención presencial en determinados servicios ante la dificultad para dominar el lenguaje tecnológico y realizar las gestiones necesarias por esta vía.

Esta iniciativa pretende llegar a María Dolores Fernández Galiño, valedora de pobo. “Nuestra idea es mandarle estas firmas para que intervenga y diga si hay que atender presencialmente y que lo hagan en buenas condiciones, para eso pagamos impuestos”, destaca resignado Xosé Lois Portabales, portavoz de la CIG.

Su caso, como el de muchas personas mayores, es frustrante tras la pandemia, pues los servicios sanitarios y en el sector de la banca, han mudado hacia una digitalización que les deja atrás. “Muchas personas nos transmiten que no se encuentran en condiciones de entender las complejidades que entraña la brecha digital. A veces algo tan simple como solicitar una cita médica y que les atiendan es imposible”, subraya el portavoz.

Y es que todo este problema, que afecta especialmente a personas de una edad avanzada, comienza tras la pandemia con la disminución de personal que asesora a los usuarios. “En los meses posteriores a la pandemia estuve llamando 40 veces al centro de salud para pedir una cita y que atendieran a mi mujer y no me cogieron el teléfono. Tuve que ir allí y se lo reclamé. Les llamé desde la propia puerta y vi que estaba la encargada y que no cogía el teléfono. Lo normal es que nos atiendan”, relata Portabales.

“Intentamos hablar con ellos para intentar que se restablezca. Nos dicen que la tecnología está avanzando, pero es que las personas mayores no tenemos la potestad de manejarla cómo lo hacen los jóvenes. A nuestra edad, entender este sistema de funcionamiento es imposible”.

Por ello, reivindican su derecho a ser atendidos por personal cualificado en vez de por contestadores automáticos o una inteligencia artificial que no entiende el timbre de voz o el idioma. “Estamos reivindicando que nos atiendan presencialmente, no solo en el ámbito sanitario, sino también en los bancos u otros sectores”, sentencia el portavoz de los jubilados de la CIG.