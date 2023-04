Las algas vuelven a amenazar los bancos marisqueros de a pie en A Illa y Vilanova

“Este año tenemos todo en contra”. La frase es de la presidenta de la Organización de Produtores (OPP-20) de A Illa de Arousa, Inma Rodríguez Paz, sobre los numerosos contratiempos que se están encontrando en su trabajo desde que comenzó el año. En las últimas semanas, ese contratiempo tiene color verde y acostumbra a aflorar en el inicio de la primavera, llenando todas las playas y poniendo en riesgo la producción de marisco. Las algas se han convertido en un problema demasiado habitual para las cofradías de A Illa y Vilanova y que obligó a las mariscadoras de ambas entidades a trabajar durante toda la semana en la retirada de las mismas.

Rodríguez Paz reconoce que el problema “se ha extendido por todas las playas, especialmente por aquellas que se encuentran orientadas hacia el sur; es cierto que se trata de lechuga de mar, una especie que solo causa problemas si se pudre encima de la producción, pero es cierto que en algunas zonas ya hemos detectado la presencia de ‘limo’, una alga que si supone una amenaza”. Tal es la situación que Rodríguez Paz reconoce que ya se ha detectado mortandad en varios puntos del litoral isleño, como Riasón o la esquina de Xastelas, a la entrada de Carreirón. “En ambos lugares ya nos encontramos ‘limo’ y consideramos que ha sido el causante de esa mortandad”, explica.

Las mariscadoras ya estuvieron limpiando durante las sucesivas bajamar que se registraron en los días festivos de Semana Santa, sobre todo en puntos como Camaxe, donde acostumbran a amontonarse las algas y “no descartamos aprovechar las siguientes jornadas en las que se registre una importante ‘seca’ para volver a bajar”.

Si en A Illa la situación comienza a ser desesperada, en Vilanova no lo es menos, ya que las mariscadoras también estuvieron trabajando durante toda la Semana Santa. La responsable del marisqueo a pie, Maricarmen Martínez, apunta que “estuvimos retirando algas en las zonas de O Terrón y O Castelete, puntos de los que sacamos más de 60 tractores en tres jornadas de intenso trabajo, y porque no teníamos más tractores, sino más hubiésemos sacado”.

Martínez apunta que “por el momento, no hemos detectado mortandad, aunque nos tememos que en la zona de As Sinas, donde no hemos podido limpiar, cuando podamos ir nos vamos a encontrar con ese problema”. Insiste la responsable de las mariscadoras que el año “comenzó muy complicado y con la aparición de las algas se está complicando todavía más para las mariscadoras”.

Uno de los grandes problemas que tienen las mariscadoras para la retirada de las algas es el lugar en el que ser arrojan. En primavera, la necesidad de abono y fertilizante para las fincas acostumbra a ser una válvula de escape importante, pero “el problema nos va a llegar cuando esa posibilidad se agote y tengamos que buscar otra alternativa”, explican.

Menos incidencia han tenido sobre los bancos marisqueros de a flote, donde se está aprovechando el parón biológico para realizar tareas de arado de los fondos y retirada de algas.