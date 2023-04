Las propinas también se pagan con tarjeta

La tendencia, desde hace años, es que el efectivo tienda a desaparecer, sustituido por las tarjetas de crédito o por las nuevas tecnologías introducidas en el móvil. Eso es algo que en la Taberna do Trasno de Cambados vienen corroborando desde hace más de una década, cuando abrieron sus puertas. Ese cambio también lleva aparejado que las propinas se abonen a través de la tarjeta lo que estaba provocando una serie de problemas a sus propietarios. Así lo explica Mónica Salam Oubiña que se encontraba con “una serie de ingresos extra que no eran míos, sino que pertenecían a mis empleados, y por los que yo debía hacer balance fiscal”.

“Yo no quería quedarme con el dinero de mis trabajadores porque ellos se lo habían ganado con la atención a los clientes, me parecía muy injusto que las cobrase yo, y cuando trataba de devolvérselas, había que dar explicaciones a hacienda”. La situación la llevó a intentar buscar una solución para que constasen las propinas, aunque todo el mundo le decía que no era algo sencillo. Sin embargo, esa solución, tras mucho buscar, llegó de manera inesperada. Un día, viendo la televisión, vio como entrevistaban a un hostelero de Barcelona que había implantado un sistema pionero en España, aunque ya consolidado en otros países, que permitía diferenciar el pago del servicio que se prestaba al cliente de la propina.

La cambadesa no dudó en buscar la fórmula de contactar con él propietario del establecimiento de Barcelona y, con el apoyo de la asesoría, comenzó a gestionar ante Hacienda la posibilidad de implantar este sistema en su establecimiento. Lo consiguió hace tan solo unas semanas y tanto ella como sus trabajadoras y clientes “estamos encantados”. El sistema permite cobrar con tarjeta el servicio y añade un elemento más que es la propina, si el cliente desea dejarla. Esta no pude exceder el 10% de la cuenta y la cantidad acaba siendo repartida a partes iguales entre los trabajadores en la siguiente nómina, donde también está claramente reflejada. “Las propinas elevan la nómina y eso se ha convertido en una motivación para los trabajadores que ven como sus nóminas reciben un importante aporte económico a final de mes”, explica Oubiña. Ella ha sido la primera en implementar este servicio en Galicia, pero no teme equivocarse al afirmar que “se extenderá como la pólvora en establecimientos como este, porque la gente ya casi no acude con efectivo, utiliza la tarjeta, el móvil o el reloj para pagar, incluso las propinas”. De hecho, apunta que “en Barcelona se está implantando en prácticamente todas las cadenas y creo que todos los hosteleros deberíamos dar este paso”. Reconoce que todavía queda gente que “puede pagar con tarjeta y dejar la propina en efectivo, pero este sistema les da la posibilidad de agradecer un buen servicio sin necesidad de buscar en la cartera”.