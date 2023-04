La Semana Santa llena O Salnés de turistas y la campaña aún será mejor que la de 2022

El sector del alojamiento estimaba una ocupación media del 80 por ciento, según los datos recabados por FARO al comienzo de la campaña. En estos momentos, se han alcanzado ya esas cifras, y Dulcinea Aguín considera que incluso se podría superar teniendo en cuenta que en muchas poblaciones el Lunes de Pascua todavía es festivo. Por ello, realiza un balance muy positivo de la Semana Santa. “Está yendo muy bien”.

Son varios los factores que inciden en los buenos resultados de esta primera gran campaña turística del año. Los torneos deportivos que se han celebrado en Vilagarcía y Ribadumia han llenado varios hoteles y restaurantes. Y además la meteorología ha jugado en esta ocasión a favor de O Salnés. “En 2022 llovió los dos primeros días, y eso al final se nota mucho”, advierten en la oficina turística de O Grove.

Este ambiente se nota sobre todo en los establecimientos de hostelería y los lugares más habituales de paseo. Así, durante estos días se ha visto mucho ambiente en las terrazas de cafeterías y restaurantes, y en lugares como los paseos marítimos de Vilagarcía y Cambados. En O Grove, la isla de A Toxa y Beiramar fueron un hervidero de gente, tal y como constatan desde la Policía Local.

Donde no hubo tanta gente como se podía esperar fue en las playas. A comienzos de la semana, los servicios meteorológicos pronosticaron temperaturas de hasta 26 grados en las Rías Baixas. No obstante, el agua del mar estaba mucho más fresca -a entre 15 y 16 grados, según la agencia estatal, Aemet-, por lo que aunque sí que fueron muchos los que acudieron a los arenales a pasear o tomar el sol, los que se atrevieron a darse los primeros chapuzones del año fueron muchos menos.

A última hora de la mañana de ayer, se veía a algunas personas caminando en el agua de A Lanzada, y a primera tarde sí había dos o tres personas nadando cerca de la orilla. Pero eran la excepción. La mayoría permanecían en la arena.

El sector turístico arousano afronta de este modo con mucho optimismo el próximo verano. El pasado ya fue extraordinario, al contabilizarse entre junio y septiembre unos 700.000 turistas. Por ello, y viendo que este puente de abril ha funcionado bien, hay muchas expectativas depositadas en la temporada estival.

En Semana Santa, la procedencia de los turistas que eligen O Salnés es básicamente nacional. La trabajadora de la oficina de O Grove de atención a los visitantes apunta que Madrid es la comunidad que más turistas aporta, seguida de Castilla y León. También destaca el número de cántabros y vascos, y le llamó igualmente la atención la presencia de castellano manchegos. Asimismo, atendió a menos turistas asturianos que en Semanas Santas anteriores.

En Piragüilla, sin embargo, sí han tenido un buen número de usuarios llegados de Asturias -ayer mismo recibieron a una quincena de gijoneses, sin relación entre ellos-, así como del País Vasco.

Circulación fluida en el puente de A Illa

A Illa es otra de las grandes mecas turísticas de O Salnés. El concejal Luis Arosa apunta que ha habido mucho ambiente en el municipio, pero que eso no se tradujo en problemas de circulación en el puente, como sí sucede habitualmente durante los fines de semana y los festivos del verano. Arosa atribuye esta circulación más fluida a que no hubo demasiada gente en las playas y a que muchos visitantes han pasado el puente en sus segundas residencias y cogieron poco el coche. Sin salir de A Illa, en Piragüilla han trabajado mucho durante esta semana. Los primeros días recibieron varias excursiones de fin de curso, tanto de colegios de Primaria como de institutos, interesados en sus tres grandes propuestas de turismo activo: los kayak, las jornadas de buceo y las rutas en bicicletas. En cuanto a las salidas rumbo a Areoso, las empresas de alquiler de canoas de A Illa todavía pueden trabajar como lo estaban haciendo hasta ahora, pues todavía no ha entrado en vigor el controvertido plan de la Xunta de Galicia para la regulación de usos en el islote.