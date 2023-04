La comunidad energética de A Illa dará sus primeros pasos el próximo verano

Tras un sinfín de trámites burocráticos, una búsqueda intensa de financiación y un proceso exhaustivo de elección de la empresa instaladora, el proyecto “mar e luz”, la primera comunidad energética que se va a crear en A Illa y en la comarca de O Salnés está a punto de convertirse en una realidad. Integrantes del colectivo Arousa en Transición que, junto al Concello impulsan este proyecto, visitaron recientemente la empresa Inelsa, que será la encargada de acometer toda la instalación necesaria para que una docena de viviendas, la OPP-20 y el Concello se conviertan en “prosumidores”, es decir, en productores y consumidores de energía a la vez, a través de los paneles de autoconsumo compartido.

Las previsiones que se manejan desde el colectivo es que la próxima semana se pueda firmar el contrato con la empresa instaladora y, si todo marcha como se espera, se comenzaría con toda la instalación en el mes de junio. Esta consistiría en la colocación de una serie de paneles solares sobre el tejado de una nave que la OPP-20 posee en la zona de O Monte y en la colocación de un punto de recarga para automóviles eléctricos. Todo el sistema está diseñado para optimizar al máximo los recursos y facilitar a los socios de la comunidad la energía necesaria para su actividad normal.

Ana Millán, presidenta de Arousa en Transición, reconoce que “será a partir de ese momento cuando seamos capaces de producir nuestra propia energía, con un funcionamiento de comunidad, muy similar al que pueden tener las comunidades de montes o de aguas, tan habituales en Galicia”. Armar este proyecto no resultó precisamente sencillo ya que se trata de una iniciativa pionera de la que apenas hay legislación. Durante todo este tiempo, los integrantes de Arousa en Transición han tenido que ir sorteando todas las trabas que se encontraban, porque la mayor parte de las instituciones no estaban familiarizadas con este tipo de comunidades energéticas. Resultó lento, pero se acabó consiguiendo. En lo que respecta a la financiación, la comunidad energética, pionera en la comarca de O Salnés, contaba con una ayuda del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) del 60% del total. El resto se llevará a cabo con la financiación de la Coop57, una cooperativa de servicios centrada en ayudar a proyectos de carácter social, medioambiental y de cohesión.

Mar e Luz II, el segundo paso que se quiere dar

Mientras está a punto de culminar el primero de los proyectos, Arousa en Transición ya tiene diseñado un segundo gracias al interés que ha despertado esta iniciativa comunitaria. El proyecto, que incluirá a más de una veintena de familias, la OPP-20, el Concello y la Agrupación de Mexilloeiros, ya se ha presentado a las ayudas del IDAE y está pendiente de su resolución. Millán explica que “tuvimos que poner un tope al número de participantes, porque si quisiésemos hacer una comunidad mucho más grande tendríamos que buscar otras formas de financiamiento”. El segundo de los proyectos lleva por nombre “Mar e Luz II” y no se descarta que pueda haber una tercera iniciativa, siempre dependiendo de la demanda de participación que pueda ir surgiendo en el futuro. También esperan que los grupos políticos incluyan en sus programas una apuesta decididda por este tipo de iniciativas comunitarias energéticas.