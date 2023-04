Cinco polígonos de mejillón en Ribeira, A Pobra y Cambados, afectados por la "marea roja"

Un total de 22 polígonos de bateas de los 54 existentes en las rías gallegas permanecían ayer cerrados por la presencia de toxina lipofílica, PSP y ASP, según el informe que actualizó a primera hora de la mañana el Instituto Tecnológico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) de Vilaxoán.

En la lista se incluyen los cinco que acaban de clausurarse en la ría de Arousa donde los afloramientos primaverales suelen llegar con mayor retraso que a otras rías como la de Vigo o Pontevedra, por poner dos ejemplos de las zonas en las que la llamada “marea roja” suele anticiparse.

El subdirector del Intecmar José Molares Vila firma el último informe por el que se prohíbe cautelarmente la extracción del molusco bivalvo en los polígonos denominados Ribeira B y Ribeira C, además del A Pobra H, el Cambados B y Cambados C (Sur).

En contrapartida, el Intecmar decidió autorizar la extracción al polígono Cangas H, ubicado en la ría de Vigo, tras confirmarse el segundo negativo.

Con estos cambios de Jueves Santo, en las rías gallegas mantienen actividad extractiva un total de 32 polígonos de mejillón y ostra, aunque de forma desigual según las rías en las que se hallen instalados.

Así, en la ría de Pontevedra, el episodio tóxico es especialmente grave pues ha paralizado prácticamente la actividad al autorizarse solo el denominado Cangas A. En este espacio siguen con toxina desde mitad del mes de marzo, cuando empezó a apreciarse la marea roja en los polígonos Cangas B, Bueu B, Bueu A2, Bueu A1, Portonovo A, Portonovo B y Portonovo C.

Un tercio de bateas en Arousa La ría de Arousa es, sin duda, paradigma del cultivo de mejillón en batea con 2.319 de las 3.387 que pueden verse a flote sobre las aguas gallegas, es decir dos de cada tres; por tanto, muy lejos de Vigo con 483 artefactos, Pontevedra con 343, Muros-Noia (122), Ares-Betanzos (105) y Baiona (15). Pero esta densidad no se corresponde ni con la superficie ni el volumen de ocupación en las rías ya que Vigo la supera en longitud (33 kilómetros frente a 26), pero en Arousa las cuerdas se sitúan a mayor profundidad (65 metros frente a 42 de promedio en el resto de las rías de Galicia.) Pero lo que realmente caracteriza la calidad del mejillón gallego es su hábitat. Es la propia Organización de Nacionales Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) la que determina que las rías gallegas conforman uno de los “más importantes depósitos de fitoplancton del planeta”. Y eso repercute en que la talla comercial del mejillón (70-95 milímetros) se consiga en 17 meses, frente a lo que ocurre en otros países productores que necesitan entre dos y seis veces más tiempo para lograr dicho tamaño.

En la ría de Arousa hay nueve zonas en las que se prohíbe la extracción del molusco, a saber: Ribeira B, Ribeira C y A Pobra H, además del Cambados B, Cambados C (Norte) y Cambados C (Sur), a los que se suman Grove B (F) de ostra, Grove C2 y Grove C4. Se está asimismo a la espera de la analítica realizada el miércoles sobre la presencia de toxina o no en el Grove C1 y Grove C3.

Reciente es también el cierre del polígono Baiona A o el Muros A, una ría esta última que solo tiene abierto el Noia A, eso sí desde hace casi medio año sin interrupción.

La mejor situación se observa en la ría de Vigo con solo los polígonos Cangas F y Cangas G de mejillón y el Redondela A de ostra cerrados, mientras que siguen extrayendo los propietarios de las bateas Cangas H, Cangas C, Cangas D y Cangas E, Redondela A, Redondela B, Redondela C, Redondela D, Redondela E y Vigo A, de mejillón.

En Arousa están abiertos la práctica totalidad de los cultivos en A Pobra, los tres de Vilagarcía, el Cambados A2, Cambados A1 y Cambados D (en este caso tanto de mejillón como de ostra), sin olvidar el Grove C1 y el C3.

En Camariñas está cerrado el polígono A, según se expone en el informe emitido ayer mismo por el Intecmar.

La evolución del episodio primaveral suele ser muy positiva para el crecimiento del mejillón.