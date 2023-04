El PSOE de Vilanova denuncia la saturación del departamento de Servizos Sociais

El PSOE de Vilanova de Arousa denunció ayer la pésima situación en la que se encuentra el departamento de Servizos Sociais del Concello de Vilanova, con tan solo una trabajadora social pese a ser un municipio de más de 10.000 habitantes. La edil Patricia Vidal, trabajadora social de profesión, lamenta que la saturación de este departamento haya provocado la existencia de una larga lista de espera.

Una de las cuestiones que ve más sangrante Vidal es “la entrega de bolsas de comida a las personas, sin criterio ni ordenanza que la regule y a la vista de los viandantes, lo que es un atentado s su dignidad”. Compara esta situación con la antigua beneficencia, “como una red de venta de favores cuando a las personas no se les hacen favores sino que tienen derechos y es competencia de Servizos Sociais cubrir sus necesidades básicas mediante una regulación”. Insiste en que a las personas “hay que ayudarles pero no mediante un sistema que pueda estigmatizarlos porque puede provocar que, por vergüenza, haya personas que cumplen los requisitos que no soliciten la ayuda”.

La edil también recuerda que no existen programas de conciliación para las familias en Vilanova, ni ayudas para el material escolar de los niños. En lo que respecta a los mayores, recuerda que el PSOE planteó la creación de un centro de día hace doce años en Vista Real, idea de la que se apropió el PP y que nunca concretó o “como el Concello se puso de perfil en el conflicto de la residencia Valle-Inclán, dejando que se perdiesen esos puestos de trabajo mientras luchaba por los inexistentes del área comercial”.