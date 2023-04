El fiscal mantiene su petición de 10 años de prisión para Barral por contrabando

Está igualmente procesado Feliciano Barral, hermano del presunto líder de la organización. Para él, el Ministerio Público solicita seis años de prisión y otra multa de 15 millones de euros. La vista oral arranca a las 10 de la mañana.

La Fiscalía mantiene los cargos contra Nené Barral pese al varapalo que supuso la anulación de las escuchas telefónicas y, en consecuencia, de los hallazgos y pruebas obtenidos por ese medio. No obstante, la acusación considera que sí debe considerarse prueba válida la conversación captada por radio entre dos buques en febrero de 1999, en la que se describía una presunta operación de contrabando, y que fue la que a la postre desencadenó la investigación a la trama.

El cargamento que supuso la caída de Barral fue intervenido a mediados de mayo de 2001, cuando se decomisaron en el Puerto de Vigo 432.000 cajetillas de tabaco de contrabando, que presuntamente pertenecían a la red que lideraba el ribadumiense. Junto a él se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Pontevedra otras once personas.

Barral fue alcalde de Ribadumia entre 1983 y 2001 -primero, por Alianza Popular, y posteriormente por el Partido Popular- y posteriormente regresó a la política al frente de Independientes por Ribadumia. Según la acusación, lideró una organización multinacional dedicada al contrabando de tabaco, formada por ciudadanos españoles, croatas, portugueses, polacos, británicos, estadounideses, suizos y holandeses.

Los investigadores consideran que Barral empleó varios barcos de pesca para introducir cargamentos de tabaco en España, con los que habría defraudado 4,3 millones de euros en impuestos en solo dos años. La investigación buscó durante años la “hucha” de Barral en Suiza, aunque sin éxito, y también se cree que operó con impunidad gracias a los “soplos” recibidos de agentes de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera.

En el escrito de acusación se sostiene el argumento de que Barral estaba al frente de una organización de contrabandistas que operó desde 1996 hasta 2001 con el apoyo de dos barcos de pesca y un buque mercante.

El relato de Fiscalía empieza describiendo dos presuntas operaciones de contrabando. En una de ellas, la organización habría introducido en la Unión Europea casi dos millones de cajetillas de cigarrillos de marca Winston procedentes del puerto de Dakar, en Senegal. A continuación, los investigadores detallan una segunda operación, en la que los contrabandistas habrían comprado millón y medio de cajetillas en los puertos francos de Amberes y Roterdam, que posteriormente trasladaron a Gambia.

La acusación plantea que su intención era la de trasvasar ese tabaco a un barco que salió de Cork (Irlanda) y que sería el encargado de introducir posteriormente el cargamento en la Europa continental. Todo este operativo se había desencadenado tras interceptarse unas comunicaciones por radio, que la Fiscalía considera válidas. Vigilancia Aduanera incluso lo preparó todo para realizar un abordaje en alta mar y desbaratar la operación, pero a última hora la organización suspendió el trasvase de tabaco, presuntamente debido a las filtraciones que Barral recibió de los agentes de Aduanas que se cree que tenía a sueldo.

A partir de ese momento, la banda tomó más medidas de seguridad, pues temían que uno de sus buques tuviese algún sistema de localización. Supuestamente, lo trasladaron a Polonia y Holanda antes de ponerlo definitivamente a la venta y comprar otra embarcación en Grecia. Pero como se cree que siguieron recibiendo “soplos” de otros agentes, en esta ocasión de la Guardia Civil, todavía pudieron suspender una nueva operación. En este sentido, los investigadores estiman que uno de los funcionarios policiales recibió de la trama en dos años 145.000 euros.

Así las cosas, finalmente la organización habría decidido cambiar de estrategia, y presuntamente optó por introducir el tabaco en un contenedor marítimo procedente de Emiratos Árabes Unidos. El barco se dirigió a Vigo, con una carga oficial de madera contrachapada, y según el escrito de acusación, el objetivo del grupo de Barral pasaba por descargar el tabaco en Galicia y transportarlo por carretera a Inglaterra. Pero el 14 de mayo de 2001 el cargamento ilegal fue descubierto e intervenido. Se trataba de 432.000 cajetillas de Magnum Especial, una marca especialmente apreciada en aquella época en el mercado británico.

Una de las causas más antiguas de toda España

La causa contra Nené Barral tiene el dudoso honor de ser una de las más antiguas de toda España. Esta primavera se cumplirán 22 años de la detención que obligó a dimitir al otrora todopoderoso alcalde de Ribadumia. También está resultando complejo el desarrollo del juicio. Inicialmente, iba a celebrarse en julio de 2022, pero entonces se pospuso para finales de septiembre. En ese momento se abrió el proceso de vista oral, pero las defensas presentaron una serie de cuestiones previas de cierta complejidad, por lo que el tribunal señaló diciembre para contestarlas. No obstante, al llegar esa fecha hubo que posponer una vez más el juicio, pues la sala de la Audiencia recibió otro asunto con prioridad, con presencia de detenidos. En ese momento, se indicó que no había fecha marcada para la vista. Nené Barral, que ronda los 80 años de edad, manifestó ante los medios de comunicación que siguieron las primeras jornadas del juicio que tiene problemas serios de audición. Previsiblemente, el martes próximo la vista comenzará con la contestación de las cuestiones previas formuladas en septiembre por los letrados. Estos lograron entonces un paso importante, al conseguir la anulación de las escuchas telefónicas, al entender que eran excesivamente “prospectivas”. También planteaban la prescripción de los delitos. No obstante, desde la Fiscalía ya dejaron claro desde el primer momento que seguirían adelante con el juicio.