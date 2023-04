Vecinos de Os Duráns reconocen "estar al límite" por la presencia de okupas y claman una solución inmediata

En el barrio de Os Duráns, los vecinos están molestos por la situación de una casa abandonada que ha sido ocupada por alrededor de 10 personas. Según los residentes del área, el inmueble se ha convertido en un lugar de tráfico y consumo de drogas, así como de disturbios.

Las quejas por parte de los vecinos son continuas. Una propiedad que se encuentra a escasos metros del Ayuntamiento y en la que se producen conflictos continuados con vecinos y policía por ruidos, suciedad e inseguridad.

Los residentes del barrio aseguran que han hecho conocedoras de la situación a las autoridades en varias ocasiones, pero hasta ahora no han recibido ninguna solución al respecto de un posible desalojo. Además, han expresado su preocupación por la situación, ya que consideran que el inmueble es un peligro para la seguridad de la zona.

La casa abandonada se ha convertido en un punto negro en el barrio, y los vecinos esperan que las autoridades tomen medidas para solucionar el problema lo antes posible y garantizar la seguridad y tranquilidad de la zona.

En los últimos días, se han producido redadas y enfrentamientos en el barrio de Os Duráns debido a la ocupación ilegal de la casa abandonada por un grupo de personas. Los vecinos del área, cansados de la situación, han expresado su descontento ante las autoridades y han reclamado un comportamiento saludable por parte de los ocupantes de la casa.

Además, al carecer de baños, supone una situación de insalubridad constante que está agotando la paciencia de los residentes del barrio. Los vecinos aseguran que no pueden permitir que la casa se convierta en un foco insano, de inseguridad y de delincuencia, y están exigiendo a las autoridades que tomen medidas para solucionar el problema.

La tensión en el barrio ha aumentado en los últimos días debido a las redadas policiales y los enfrentamientos con los vecinos que reclaman un comportamiento saludable por parte de los ocupantes de la casa abandonada. Los residentes del área se han unido para exigir a las autoridades una solución rápida y efectiva al problema, y esperan que la situación se resuelva lo antes posible para poder recuperar la tranquilidad y seguridad en el barrio de Os Duráns.

Los propios vecinos reconocen sentir miedo por una situación en la que se sucede la presencia de personas bajo efectos de drogas y alcohol o acudiendo a la vivienda abandonada.

Una falta de descanso que genera irritación

La tensión en el barrio con los ocupantes del inmueble abandonado va en aumento. Sin ir más lejos, el pasado viernes uno de los okupas salió a la calle con una barra de hierro. La situación fue recriminada por una vecina generándose una conversación con un tono nada cordial. Poco después patrullas policiales procedieron a un registro del habitáculo, cuyo desalojo no se contempla mientras el propietario del inmueble no lo solicite de manera formal para poder iniciar un proceso que no será inmediato, ni mucho menos. La falta de descanso que generan las continuas visitas a la casa es otro de los inconvenientes que añaden a su lista los vecinos de Os Duráns, reconociendo en algunos casos, que se encuentran al límite físico y emocional.