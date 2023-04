FCC asume la gestión del servicio de recogida de basura en A Illa

Cinco años después de haber adjudicado el servicio de recogida de basura a la empresa Valoriza, el Concello de A Illa ha tenido que cambiar de empresa debido a una sentencia judicial. Desde el pasado día 1, FCC se ha hecho cargo del servicio tras conseguir que los tribunales le diesen la razón sobre los errores técnicos que se detectaron en la adjudicación que se realizó en 2016. La empresa ya ha cambiado los contenedores y ha asumido una gestión que buscó en los tribunales.

Lo ocurrido ha llevado al Partido Popular a cargar contra el gobierno municipal, al que acusa de que “las cosas no se hicieron bien y que la empresa ganadora en el año 2016 debía haber sido FCC y no Valoriza”. Así que “se ha condenado al Concello a cambiar de empresa y reponer el daño causado adjudicándole el servicio a FCC”. Desde la formación que lidera Matías González sospechan que Valoriza presentará también algún tipo de reclamación contra el Con cello, porque “la empresa no tiene la culpa de que se puntuase mal” y habría sido claramente perjudicada al quedarse sin un contrato que lleva gestionado desde hace años.

La sentencia fue emitida por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y en ella se especificaba que era necesario volver a puntuar algunos de los criterios. La nueva valoración provocó cambios en el resultado y obligó a cambiar de empresa de recogida, pasando a ser FCC la que presentaba una mejor oferta. El cambio se aprobó en el pleno del pasado 8 de septiembre y contempla una concesión de doce años y la empresa que resultó elegida se había impuesto por un escaso margen de puntos.

Sin embargo, en 2018, FCC decidió abrir un contencioso administrativo contra la decisión de los técnicos, una vía judicial que le ha acabado dando la razón. La empresa tendrá que continuar con los objetivos que marca el contrato, que pasan por modernizar todo el sistema de recogida y los contenedores. Además, también se debe hacer cargo del punto limpio de Monte das Formigas, con la subrogación de un operario que trabaja en esas instalaciones. El coste de todo ello era de 1.650.000 euros.

Uno de los requisitos principales del contrato era la modernización de todo el sistema de recogida, con la instalación de nuevos contenedores y la adquisición de caminos de carga lateral, una inversión que realizó la concesionaria inicial y que ahora deberá asumir FCC.

Pleno de reprobación

El PP de A Illa también ha presentado un escrito solicitando un pleno extraordinario para reprobarle al PSOE “la forma que tienen de gastar el dinero que los vecinos ponemos en sus manos y sin seguir la normativa”. Los conservadores pedirán al grupo de gobierno los motivos por los que el concierto de Tanxugueiras no fue gratis, sino que acabó costando 37.478 euros y “queremos que nos expliquen si era necesario tanto gasto teniendo el Concello endeudado ya en 1.800.000 euros”.