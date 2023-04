A la carrera por las calles de París

Conocer París a la carrera adquiere un significado especial en el caso de tres vilagarcianos que el pasado domingo participaron en el maratón de la capital francesa. Hasta tierras galas se desplazaron Álvaro Carou, Carlos Coira y David Santos a demostrar que todo el entrenamiento acumulado en los últimos meses les podría llevar a establecer una gran marca. Sin embargo, la victoria que ya estaba asegurada era la de participar en una competición única y en un escenario que será olímpico dentro de un año.

El Arco del Triunfo se convirtió en el centro neurálgico de la carrera. Allí se concentraron los cerca de 55.000 corredores para seguir un trazado que cruzaría la ciudad hacia el este en un espectacular trazado mezcla de belleza y deporte.

El paso por las zonas más icónicas de la “ciudad del amor” tuvo al río Sena como eje del recorrido, aunque solo se corrieran paralelamente a su orilla 10 kilómetros en dos tramos alternos. La Torre Eiffel o los magnos edificios del Grand Palais y el Hotel de Ville fueron otros de los lugares que se atisbaban entre zancada y zancada, al igual que el Louvre, Notre Dame o los Campos Eliseos.

Álvaro Carou afrontaba su undécimo maratón desde que hace aproximadamente ocho años apostase decididamente por recuperar el deporte en su capítulo de buenos hábitos. Con la ilusión de un principiante, el actual concejal de Turismo de Vilagarcía reconocía que “no terminé con las mejores sensaciones en cuanto a físico. A partir del kilómetro 28 sentí muchísimo cansancio y los últimos kilómetros fueron de mucho sufrimiento, pero quería llegar como fuese”.

Carou llegaba con una mejor marca personal de 3:09, pero el llamado “muro”, o punto en el que el cuerpo deja de rendir a la voluntad del corredor, le hizo cruzar la meta del Arco del Triunfo parando el crono en 3:25 horas.

Por su parte, David Santos afrontaba su noveno maratón a sus 39 años. Él mismo reconocía que la dificultad también era de relevancia. “Era muy rompepiernas el trazado con muchas subidas y bajadas. Había zonas de adoquín y también mucho frío, pero fue un gustazo participar en un maratón como el de París”, apuntaba ayer en pleno proceso de recuperación.

Unos problemas en el músculo isquiotibial, que ya arrastraba durante la preparación, le afectaron durante la carrera. “La verdad es que nunca terminé de ir cómodo. A partir del kilómetro 30 me costó bastante seguir el ritmo y notaba las manos muy frías. Bajé bastante en los cinco últimos kilómetros. Hasta ahí iba con la intención de marcar un tiempo de 3.05, pero al final me quedé en 3:07, que aún así es mi mejor marca personal”, apunta el maratoniano vilagarciano.

El debutante en un maratón era Carlos Coira, pero dejó claras sus espectaculares condiciones para la carrera siendo capaz de rebajar la histórica marca de las 3 horas para completar los 42 kilómetros. Acostumbrado a competir en medias maratones e incluso en duatlones y triatlones, el vilagarciano mostró sus cualidades innatas para mantener un alto ritmo de carrera.

Con una velocidad media de 14.54 kilómetros, Carlos Coira fue capaz de terminar en el puesto 1.289 de entre los 50.801 que pudieron cruzar la línea de meta. Todo un resultado espectacular en el que dejó bien claro que, a sus 46 años, conserva una condición física al alcance de muy pocos.

Es tal la afición por el maratón y todo lo que ello conlleva que los vilagarcianos ya tienen en mente su próximo reto. Será en Florencia en el mes de noviembre. Otra bella ciudad para sufrir contra los propios límites.

“Ver a mi familia animando me dio energía extra”

La participación de Carlos Coira se fraguó por su creciente interés por el atletismo. Como él mismo reconoce “llevaba algunos años queriendo hacerlo este año me animé. Empecé a prepararlo en diciembre de manera específica y París era una buena opción para compatibilizar deporte y familia y me animé. También contó la insistencia de Carou y el apoyo de mis compañeros del Club Triatlón Vilagarcía”.

El vilagarciano no duda en que fue una experiencia “espectacular. Verte entre 55.000 participantes es increíble. Mi intención era, por este orden, participar, terminar y, por último, bajar de las 3 horas y cumplí los tres”. La dureza de los últimos kilómetros tampoco la olvida, pero se queda “con el momento en el kilómetro 30 en el que vi a mi familia animándome. Me dio muchísima energía extra para seguir y luego cuando vi la recta de meta pensé en todo lo trabajado para cruzarla y fueron dos momentos muy especiales de un maratón que no olvidaré nunca”.