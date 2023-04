Vecinos de Faxilde se plantean reclamar la fuente ante el catastro

Vecinos de Faxilde se sienten “indignados” con respecto a la propiedad de la icónica fuente del lugar. Por ello, se plantean reclamarla ante el Registro de la Propiedad y el Catastro para lograr que el Concello de Vilagarcía “quite las piedras y las manos de lo que no es suyo”.

La fuente, según el libro de legos del Catastro de Ensenada de 1750, pertenecería a los comuneros de Sobrán. “Desde hace mucho, el agua que mana dio de beber a generaciones y generaciones, también a nuestros animales, algo clave en el rural y que lavó nuestros enseres y viviendas”, relata María Victoria Besada, exsecretaria de la asociación de vecinos de Faxilde.

“Llegados a este punto, me pregunto si confundimos la fuente y su campo con un bien de propios del antiguo Concello de Vilaxoán con lo que realmente era: un bien comunal de los vecinos”, indica Besada en un comunicado.

Con todo, se remontan a 1957. “En el catastro de la rústica, el Campo da Fonte y la propia fuente siguen constando como un terreno común de los vecinos de Vilaxoán”, señala Besada.

Al mismo tiempo, la exsecretaria, con el apoyo de varios vecinos, no descarta tomar medidas: “También me pregunto si nos corresponde comenzar a reclamar ante el Registro de la Propiedad y el catastro como Comuneros de Sobrán y, posteriormente, al Concello de Vilagarcía de Arousa para que quite las piedras y las manos de lo que no es suyo”, sentencia la exsecretaria.