Somos acusa a David Castro de “paralizar” cinco años la legalización del tinto Barrantes

El anuncio de Medio Rural de iniciar los trámites administrativos y los estudios científicos necesarios para la legalización de la variedad híbrida “folla redonda”, más conocida como tinto Barrantes, parece haberse vuelto en contra del alcalde y aspirante a la Alcaldía por el Partido Popular, David Castro, al que le han llovido críticas desde los grupos de la oposición que van desde el “electoralismo que desprende el acto” hasta la “falta de capacidad” para gestionar esa tan demandada legalización.

Esta última crítica se ha lanzado desde Somos Ribadumia, formación que recuerda que David Castro “no ha cumplido ninguno de los compromisos que adquirió en 2018 ante la Consellería de Medio Rural, dejando morir la cuestión, y el PP no tiene mucho interés en la legalización”. Cinco años después de anunciar el inicio del proceso, explican desde Somos Ribadumia, “resulta que está sin iniciar, lo que significa que David Castro engañó a los cosecheros y a todo el mundo”. Para la formación que lidera Enrique Oubiña, es posible legalizar el “folla redonda, pero no con David Castro en la Alcaldía de Ribadumia, como quedó en evidencia en la comparecencia del conselleiro”.

Por su parte, Javier Mougán, el candidato del PSOE, no dudó en calificar de “visita electoral” la realizada por el titular de Medio Rural a Ribadumia. Es por ello que no duda en calificar de “auténtica tomadura de pelo para anunciar que van a hacer lo que llevan una década sin hacer; vinieron a Ribadumia a certificar que no han hecho nada y a prometer vagamente que, en el futuro, ya veremos”.

Mougán recuerda que en 2012, la Xunta de Galicia cerró la puerta a la legalización de esta variedad y en 2018, la anterior conselleira, Ángeles Vázquez, recibió a Castro y a Gonzalo Durán alcalde de Vilanova y presidente de la Mancomunidade por aquel entonces “para decirles que, en todo caso, los trabajos científicos los debía acometer el Concello”. Desde la formación socialista piden al conselleiro que “no haga el ridículo”.