El PP de Arousa defiende el derecho histórico de los bateeiros a ir a la cría

El PP arousano confirmó ayer un secreto a voces y escenificó públicamente su preocupación ante las elecciones municipales de mayo, ya que teme los daños que pueda causarle la “guerra de la mejilla”.

Es por ello que, como los bateeiros, los conservadores de Vilagarcía, Vilanova, Cambados, A Illa y O Grove han decidido plantar cara a la Xunta y exigirle la anulación del artículo 13 del decreto 153/2019, en el que se limitan las zonas de recolección de cría o semilla de mejillón.

Una postura que aviva el cisma del PP y que no todos los líderes conservadores comparten. Telmo Martín, por ejemplo, defendió desde Sanxenxo la limitación de zonas de cría introducida por la Consellería do Mar.

Y no solo eso, sino que lanzó un dardo a sus homólogos y compañeros de partido diciendo que “los políticos que estamos al frente de la gestión tenemos que dar la cara y saber decir que no siempre que sea por el interés general, como en este caso”.

El poder de las cofradías

Los mejilloneros siempre dijeron que con ese decreto “se da poder a las cofradías para decirnos dónde podemos recoger cría y dónde no”, y en el PP arousano parecen coincidir en ello.

Ese es el motivo, con las elecciones a la vuelta de la esquina, por el que algunos dirigentes y/o alcaldables del PP quisieron tomar partido en la “guerra de la mejilla” y posicionarse al lado de los bateeiros, apartándose públicamente del rumbo trazado por la Consellería do Mar.

Reclaman así que se devuelva al sector productor acceso total a la mejilla del litoral, sin las restricciones impuestas hace un año. Y lo hacen porque “estamos al lado de nuestra gente”, insistían.

"Como toda la vida"

“Hay que volver a la situación anterior y permitir que los bateeiros puedan ir a la cría como fueron toda la vida; y si desde los años cincuenta este sistema de trabajo funcionó, no hay por qué cambiarlo”, remarcaron los conservadores.

Gonzalo Durán

Lo hicieron con el alcalde vilanovés, Gonzalo Durán, ejerciendo como anfitrión y portavoz. Fue él, por ejemplo, quien lanzó un claro mensaje a la Xunta diciendo que “cuando se hace una ley hay que hablar antes con la gente, y si no sirve para mejorar la cosas, es mejor dejarlas como están”.

Tal fue su apuesta, tratando de apaciguar los ánimos y minimizar los daños colaterales ante la cita con las urnas, que esos dirigentes populares quisieron fotografiarse al lado de los mejilloneros.

Los políticos que estamos al frente de la gestión tenemos que dar la cara y saber decir que no siempre que sea por el interés general, como en este caso Telmo Martín - Alcalde de Sanxenxo

Y no solo eso, sino que lo hicieron portando carteles en los que se pedía la retirada del decreto, mientras a sus espaldas los bateeiros clamaban a gritos por la dimisión de la conselleira de Mar, Rosa Quintana.

Firmaron a favor de los acuicultores

Capitaneados por el regidor vilanovés, Gonzalo Durán, y su primer teniente de alcalde y diputado provincial, Javier Tourís, los conservadores llegaron a firmar un manifiesto de apoyo a los acuicultores.

Los cambadeses Luis Aragunde y Sabela Fole estaban entre ellos, al igual que el alcaldable grovense, Pablo Leiva, los vilagarcianos Ana Granja y Borja Santamaría, y los isleños Juan José González y Manuel Dios, encargándose todos ellos de transmitir una imagen de cordialidad y apoyo absoluto a las gentes del mar.

La puesta en escena

Fue una convocatoria de prensa desplegada en el Concello de Vilanova que, a la postre, se convirtió en un nuevo movimiento reivindicativo de los bateeiros, ya que estos se habían citado vía WhatsApp ayer para acudir a esta cita y “tomar Vilanova por tierra y mar”; animándose unos a otros a acudir a su puerto en coche y barco, aprovechando que la rueda de prensa en cuestión había sido convocada allí mismo, en la estación náutica.

“Lo que queremos es dejar claro que sin mejilla este año, no habrá mejillón el año que viene”, reflexionaban los dirigentes populares en una cuidada puesta en escena con la que desmarcarse de la Consellería do Mar y del conflicto generado por haberse limitado las zonas de extracción de cría de mejillón para proteger el percebe.

La escasez de cría

Eso es, a juicio de los bateeiros, lo que les impide disponer de la mejilla suficiente para encordar sus viveros y preparar la siguiente campaña.

Algo en lo que coinciden los dirigentes arousanos del PP cuando aseguran que el de la escasez de cría, “no es un problema exclusivo de los mejilloneros, sino que afecta al conjunto de la sociedad, ya que tampoco habrá mejillón en las depuradoras, los cocederos ni las conserveras”.

Pero no solo eso, sino que “no habrá trabajo para los camioneros que lo transportan, para los astilleros, cordelerías, ni para ningún otro sector relacionado con el cultivo de mejillón”, pronostican en el PP.

Otros afectados

Y aún hay más, ya que “si un bateeiro no tiene mejilla y se queda sin mejillón y dinero, tampoco podrá invertir y se quedarán sin ingresos los albañiles, los carpinteros, supermercados, comercios y todo tipo de sectores”, advierten.

Lo que quieren decir en el PP de Arousa es que “es mucho lo que está en juego”, además de los “miles de puestos de trabajo” que pueden perderse.

De este modo, en una especie de “cumbre” del PP arousano difícil de ver, salvo que sea en algún mitin importante, el partido quiso escenificar y hacer público el enfado de algunos de sus dirigentes con la Consellería do Mar, del que ya se dio cuenta en FARO DE VIGO en repetidas ocasiones.

Reuniones tensas con Mar

El propio Gonzalo Durán lo reconocía ayer cuando decía que ya había transmitido su malestar a la Consellería do Mar “en varias ocasiones”, incluso con “alguna reunión un tanto tensa”.

Se refería a una mantenida en Pontevedra hace semanas que se repitió recientemente en Santiago, ésta en presencia del presidente de la Xunta, en las que se avivó más si cabe el cisma provocado por la campaña de la cría en casa del PP.

Y es que en el partido creen que la “guerra de la mejilla” se ha convertido en una bola de nieve que no deja de crecer y amenaza con derribar la casa popular en plena carrera electoral, de ahí que algunos barones y alcaldes como Gonzalo Durán lleven meses pidiendo a la Xunta una rectificación.

Renova Vilanova

Como también la piden en Renova Vilanova, que aún estando de acuerdo con la preocupación mostrada por el sector, dada la gravedad de la “guerra de la mejilla”, y apoyando los argumentos del alcalde vilanovés, Gonzalo Durán, advierte de que “no es suficiente” con actos como el desplegado ayer por el PP de Arousa.

El grupo que lidera José Juan Durán, hermano del regidor, lo apremia para que dé “un paso más” y sea “coherente” solicitando al presidente de la Xunta que cese a la conselleira”.

Miedo a la cita con las urnas de mayo

Ya se explicó en el decano de la prensa nacional hace una semana que las agrupaciones locales del PP, sobre todo las situadas en puertos clave para la acuicultura, no las tienen todas consigo ante las elecciones y temen que la “guerra de la mejilla” les pase factura, de ahí que, junto a dirigentes provinciales y autonómicos que temen un gran tropezón electoral, demandaran una solución urgente tanto a Mar como al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

“Los percebeiros son 300 y los mejilloneros, 15.000”. Este es el demoledor argumento que manejaban entonces diversas agrupaciones y dirigentes del PP en relación con la “guerra de la mejilla”, haciendo especial hincapié en que en algunas villas se están encontrando con “enormes dificultades” para completar sus candidaturas.

Problemas para completar listas electorales

Esto sucede porque, “aún siendo de los nuestros, hay gente que no quiere ir en la lista porque no comparte lo que se está haciendo con la cría y teme que no nos voten ni los más afines”, explican diversos candidatos y alcaldables.

Razón por la cual también en el PP se reclama la derogación del decreto de 2019 en el que se establecieron zonas vedadas para la recolección de mejilla, tratando de proteger más franjas del litoral para la explotación del percebe.

De este modo, como quedó claro ayer, cada vez son más los barones del PP que abogan por la retirada de esas medidas y prefieren “dejar las cosas como estaban, para que los bateeiros puedan recoger la cría libremente, como hicieron siempre”.

FARO DE VIGO ya advirtió el pasado día 23 que aquella misma semana, o bien en la actual, podrían producirse novedades decisivas en este proceso. La mejor prueba de ello es la rueda de prensa del PP de Arousa, en la que Gonzalo Durán “despachó” de forma casi amigable con los bateeiros, animándolos a aprovechar su estancia en Vilanova para consumir en sus bares.