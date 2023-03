Un homenaje muy especial en Vilagarcía

Juan Manuel Guillán Barcala, conocido como “O gaiteiro de Cornazo”, recibirá un homenaje por parte de nueve agrupaciones amigas este próximo sábado 1 de abril a partir de las 20.00 horas, casi dos años después de su fallecimiento el 7 de junio de 2021.

El acto, bajo el nombre de “Palabra de gaiteiro”, durará alrededor de una hora y media y en él, los participantes tocarán las obras más importantes del artista y las diferentes melodías para recordar a un músico que destacó “por sus composiciones”, especialmente con el popular “Pasodobre do Leixaprén”, que aún hoy en día suena en la mayoría de las fiestas tradicionales gallegas.

Esta iniciativa se lleva pensando tras su muerte pero, debido a la pandemia, que no permitió la reunión de personas, no se pudo celebrar. “Gente de su parroquia venía hablando de que Juan Barcala merecía un homenaje, con la pandemia no se pudo, y ahora se juntaron varios grupos con los que tenía mucha relación y retomaron esta iniciativa”, destacó la concejala de Cultura, Sonia Outón.

“Este homenaje pretende sacar a la luz todo el talento que tenía para la creación, no solo al tocar la gaita. Participan nueve formaciones amigas que van a permitir tener un encuentro con muchísimo cariño”, subrayó la concejala.

Para sus compañeros y familiares será una fecha para el recuerdo por lo que ha representado y por su importancia dentro de la música tradicional gallega. “Nos lo tomamos como un día especial para homenajear a un amigo con una fiesta realizada por el pueblo para el pueblo”, indicó Manuel Dopico, representante de las agrupaciones que van a participar y miembro de “Os demos da petaca”.

"Desde el inicio quisimos hacer una cosa íntima, pequeña, pero todo fue creciendo"

El interés del público ha ido aumentando con el paso de los días, obligando al Concello de Vilagarcía a cambiar el Salón García, que era el lugar inicial para que se celebrara, al auditorio, que cuenta con algo más de 750 butacas de aforo. “Desde el inicio quisimos hacer una cosa íntima, pequeña, pero todo fue creciendo. Hablamos en un inicio de realizarlo en el Salón García, pero se nos quedó pequeño y, con poco tiempo de margen, cambiamos al auditorio. Siempre hubo facilidades por parte del concello”, remarcó Dopico durante la presentación del evento.

“Nuestra idea era que participaran los compañeros más que los grupos. No teníamos pensado llamar a una banda musical especial para hacer más grande el encuentro, ya que para los músicos, nuestros grupos son nuestra segunda familia”, destacó Manuel Dopico.

Por último, prometió “un gran espectáculo” en el que “la gente le podrá ver algún fallo y sentir que falta alguien, pero lo que más se puso durante la organización fue corazón y cariño. Se hizo con todo el cariño y con el objetivo de reivindicar la figura de una persona que para nosotros era más que un vecino, se trata de un referente y un amigo”.

"Este homenaje se ha hecho con todo el cariño del mundo"

“Estoy convencido de que todas las personas que tengamos la oportunidad de estar en el auditorio vamos a estar viendo que este homenaje se ha hecho con todo el cariño del mundo y estoy seguro de que los vilagarcianos lo van a pasar muy bien”, indicó Alberto Varela, alcalde de Vilagarcía.

Con todo, será el tercer homenaje que brinde la ciudad a personas relacionadas con la cultura, tras el realizado a Pepe Álvarez (dinamizador cultural) el pasado 12 de marzo y al músico Carlos Puga en septiembre por sus 80 años. “Que la gente te recuerde y considere que eres merecedor de un homenaje, debe ser algo muy emotivo. Hace poco hicimos dos homenajes a referentes en sus ámbitos culturales como Pepe Álvarez y Carlos Puga. Ahora le toca a Juan Barcala, que destacó y aportó en algo tan nuestro como la música tradicional gallega”, sentenció Varela.

Un vínculo muy especial

Las agrupaciones Lumarada, Santa Plácida, Mero, Os demos da petaca, María Manuela, Mocidade da Torre, Nós, Os terribles de Arousa y Leixaprén serán las encargadas de deleitar a los asistentes durante una hora y media con un espectáculo en el que podrán en valor la figura del gaiteiro y su trayectoria con un recorrido de sus composiciones más importantes.

Así, estas formaciones musicales no están escogidas al azar, sino que cuentan con un vínculo con el protagonista. Lumarada fue el grupo en el que Juan Barcala comenzó a tocar, Santa Plácida es la más representativa de Rubiáns, su lugar de residencia hasta el fallecimiento.

En el caso de Mero, responde a un grupo que se reunía con él para tocar y con los que tenía una gran amistad. “Os demos da petaca” asistirán en calidad de uno de los organizadores, junto con Mocidades da Torre, y María Manuela siendo uno de los grupos a los que perteneció durante su extensa trayectoria.

Finalmente, Nós aportará el vínculo emocional, ya que varios de sus miembros son familia de “O gaiteiro de Cornazo” . Leixaprén, el grupo con el que grabó dos discos y más relevante de su trayectoria, también contará con un lugar especial sobre el escenario del Auditorio de Vilagarcía.