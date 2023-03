El autismo alza la voz con el fútbol como escenario

Con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se celebra este domingo día 2 de abril, la asociación BATA está realizando un trabajo de visibilización de la realidad que acompaña a muchas familias. El colectivo vilagarciano no ha dudado en pedir la colaboración de colectivos destacados en la ciudad. De ahí que uno de los que no han fallado a la hora de responder al llamamiento es la primera plantilla del Arosa.

El equipo dirigido por Luisito Míguez no lo ha dudado a la hora de prestar su imagen a para ayudar, en la medida de lo posible, a aquellas personas con autismo y a sus familias. El objetivo no es otro que fomentar la inclusión y para ello, no podía faltar un lema. En esta ocasión el elegido para encabezar la campaña fue el de #LlamémosloPorSuNombre. Por ello, un grupo de usuarios de la asociación BATA pasó un rato en A Lomba para interactuar con los futbolistas arlequinados en un claro ejemplo del propósito de igualdad que pretende este movimiento.

Acompañadas por Mónica Santos, directora del área de vida adulta de la asociación, y Olalla Rodríguez, coordinadora de red de viviendas y miembro de la junta directiva de BATA, las personas con Trastorno del Espectro Autista visitaron a los jugadores en un encuentro que también sirvió para dar a conocer el trabajo que realiza la asociación en su objetivo de promover la participación y la igualdad de oportunidades de las personas autistas y sus familias.

Este tipo de acciones forma parte de una acción de concienciación a nivel nacional que se sustenta sobre tres ejes al objeto de mejorar la calidad de vida y promover la igualdad de oportunidades. Para ello se pretende dar a conocer la variabilidad que existe dentro del espectro autista, la singularidad y especificidad del trastorno y el sentido de pertenencia que reclama gran parte del colectivo para que, en ningún caso, pueden ser excluidas, marginadas o agredidas por su condición.

Desde el Arosa no han querido dejar pasar la oportunidad de mostrar su “compromiso social para construir una sociedad más respetuosa y derribar estigmas”. Las personas con autismo posaron junto a los futbolistas para inmortalizar el hastag de la campaña, que este año utiliza el símbolo del infinito en la misma con la intención de dejar claro que se trata de alcanzar la integración para siempre.

Lectura de manifiestos

“Aunque durante todo el año se debería apoyar, concienciar y sensibilizar”, explicó Mónica Santos, “queremos que en este día todo el mundo colabore y tenga en cuenta que las personas con autismo tienen unas características específicas, pero también los mismos derechos que cualquier persona que no tenga autismo, y tienen que ejercerlos”.

Julio Rey, como capitán del Arosa, dijo que “para la plantilla y el club es un orgullo dar visibilidad a estas personas maravillosas a las que hay que integrar en la sociedad y dar visibilidad”, mientras que Sergio Cotilla, otro de los capitanes, felicitó por su trabajo a la asociación BATA, con la que el Arosa ya colaboró durante la pandemia.

Dentro del movimiento que pone de manifiesto que todavía queda mucho camino por recorrer para lograr la integración de las personas con autismo, hoy mismo usuarios de BATA recorrerán diferentes concellos de la comarca (Vilagarcía, Cambados y Meaño) para leer un manifiesto reivindicativo como altavoz de una lucha que todavía tiene que ganar batallas.