Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el PP no quiere correr riesgos en la ría de Arousa. Es por ello que esta mañana algunos de sus dirigentes y/o alcaldables han tomado partido en la “guerra de la mejilla” para posicionarse al lado de los bateeiros.

Básicamente, lo que han hecho ha sido apartarse públicamente del rumbo trazado por la Consellería do Mar, para hacer suya la postura de los mejilloneros que le piden una rectificación, mediante la que devolver al sector productor acceso a la mejilla del litoral sin las restricciones impuestas hace un año.

"Al lado de nuestra gente"

“Estamos al lado de nuestra gente”, indicaban los convocantes de una rueda de prensa en la que participaban algunos de los representantes conservadores de Vilanova, Vilagarcía, Cambados, O Grove y A Illa.

Es decir, “los municipios afectados por el conflicto de la mejilla”, tal y como puntualizaba el diputado provincial y teniente de alcalde vilanovés Javier Tourís, uno de los líderes de este estratégico movimiento político.

Fue una convocatoria de prensa desplegada en el Concello de Vilanova que, a la postre, se convirtió en un nuevo movimiento reivindicativo de los bateeiros, ya que estos se habían citado vía WhatsApp ayer para acudir a esta cita y “tomar Vilanova por tierra y mar”; animándose unos a otros a acudir a su puerto en coche y barco, aprovechando que la rueda de prensa en cuestión había sido convocada allí mismo, en la estación náutica.

Las consecuencias

“Lo que queremos es dejar claro que sin mejilla este año, no habrá mejillón el año que viene”, reflexionaban los dirigentes populares en una cuidada puesta en escena con la que desmarcarse de la Consellería do Mar y del conflicto generado por haberse limitado las zonas de extracción de cría de mejillón para proteger el percebe.

Eso es, a juicio de los bateeiros, lo que les impide disponer de la mejilla suficiente para encordar sus viveros y preparar la siguiente campaña.

Algo en lo que coinciden los dirigentes arousanos del PP cuando aseguran que el de la escasez de cría, “no es un problema exclusivo de los mejilloneros, sino que afecta al conjunto de la sociedad, ya que tampoco habrá mejillón en las depuradoras, los cocederos ni las conserveras”.

Todo tipo de negocios afectados

Pero no solo eso, sino que “no habrá trabajo para los camioneros que lo transportan, para los astilleros, cordelerías, ni para ningún otro sector relacionado con el cultivo de mejillón”.

Y aún hay más, ya que “si un bateeiro no tiene mejilla y se queda sin mejillón y dinero, tampoco podrá invertir y se quedarán sin ingresos los albañiles, los carpinteros, supermercados, comercios y todo tipo de sectores”.

Lo que quieren decir en el PP de Arousa es que “es mucho lo que está en juego”, además de los “miles de puestos de trabajo” que pueden perderse.

Una inusual cumbre política

De este modo, en una especie de “cumbre” del PP arousano difícil de ver, salvo que sea en algún mitin importante, el partido quiso escenificar y hacer público el enfado de algunos de sus dirigentes con la Consellería do Mar, del que ya se dio cuenta en FARO DE VIGO en repetidas ocasiones.

Y es que en el partido creen que la “guerra de la mejilla” se ha convertido en una bola de nieve que no deja de crecer y amenaza con derribar la casa popular en plena carrera electoral, de ahí que algunos barones y alcaldes como Gonzalo Durán lleven meses pidiendo a la Xunta una rectificación.

Dirigentes provinciales y autonómicos

Ya se explicó en el decano de la prensa nacional hace una semana que las agrupaciones locales del PP, sobre todo las situadas en puertos clave para la acuicultura, no las tienen todas consigo ante las elecciones y temen que la “guerra de la mejilla” les pase factura, de ahí que, junto a dirigentes provinciales y autonómicos que temen un gran tropezón electoral, demandaran una solución urgente tanto a Mar como al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

“Los percebeiros son 300 y los mejilloneros, 15.000”. Este es el demoledor argumento que manejaban entonces diversas agrupaciones y dirigentes del PP en relación con la “guerra de la mejilla”, haciendo especial hincapié en que algunas agrupaciones se están encontrando con “enormes dificultades” para completar sus candidaturas, “ya que, aún siendo de los nuestros, hay gente que no quiere ir en la lista porque no comparte lo que se está haciendo con la cría y teme que no nos voten ni los más afines”, explican diversos candidatos y alcaldables.

De ahí que también en el PP se reclame la derogación del decreto de 2019 en el que se establecieron zonas vedadas para la recolección de mejilla, tratando de proteger más franjas del litoral para la explotación del percebe.

De este modo, cada vez son más los barones del PP que abogan por la retirada de esas medidas y prefieren “dejar las cosas como estaban, para que los bateeiros puedan recoger la cría libremente, como hicieron siempre”.

De ahí que FARO DE VIGO ya advirtiera el pasado día 23 que aquella misma semana, o bien en la actual, podrían producirse novedades decisivas en este proceso. Y la rueda de prensa del PP de Arousa esta mañana es la mejor prueba de ello.