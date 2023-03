Cuxhaven y Vilanova también se hermanan en el planeta fútbol

El hermanamiento de Vilanova y Cuxhaven vive estos días un nuevo episodio. En este caso es deportivo y con protagonistas de 15 a 17 años que, gracias al fútbol, pueden conocer una localidad muy lejana a su Alemania natal.

Javier Carvajales es la persona que ha apostado firmemente por hacer realidad que el campo de O Terrón se convierta en sede de una concentración para realizar entrenamientos y partidos contra clubes de la comarca.

La estancia el año pasado de un equipo de infantiles de Cuxhaven en Vilanova se convirtió en el precedente necesario. A ello se le unió que Carvajales, entrenador de esta formación junto a Sascha Klein, tiene sus raíces en Padrenda (Meaño) y no lo dudó: “Esta idea la tuve hace un par de años y no la hice. El año pasado estuvieron aquí los chavales pequeños del club y me decidí a hacerlo realidad”.

Aprovechando el parón de dos semanas de la actividad escolar con motivo de la celebración de la Pascua en Alemania, las fechas estaban claras. Ya solo faltaba conseguir la financiación para que la expedición formada por 19 jugadores y 2 entrenadores pudiese pasar una semana en Vilanova. “Me impliqué en ir pidiendo pequeñas cantidades por empresas de nuestra zona y la verdad es que me encontré con una muy buena predisposición. Lo que pudimos recaudar, sumado a la cantidad que tenemos destinada para este tipo de experiencias, lo hizo posible”.

La llegada a Vilanova se produjo en la noche del pasado domingo tras un viaje muy largo que, en su primer tramo, partió en tren de Cuxhaven a Dusseldorf para coger el primero de los aviones que les traería a la comarca.

Previamente, las facilidades encontradas por la Escuela de Fútbol Base de Vilanova para poder desarrollar los entrenamientos en O Terrón, fue otro de los estímulos añadidos para disfrutar de las sinergias del hermanamiento entre dos localidades.

Ahora, el club exclusivamente de formación fundado en 2019, incluso tendrá la posibilidad de medir su nivel ante equipos como el anfitrión y el Ribadumia en sendos amistosos.