“Mi trabajo sirve para mostrar referentes y que los jóvenes vean que existe un camino”

Fusionar la música con la ilustración y darle armonía es complicado. Tener un reconocimiento por ello, mucho más. Laura Romero Pereira (Ordes, 1991) lo ha logrado con su proyecto “Músicas Galegas Ilustradas” en el que homenajea con sus dibujos a las artistas que recorren las comunidades para abrirse paso en un mundo tan complejo como la música.

Graduada en Bellas Artes y bajista en el grupo de rock Zënzar, visitará a partir de las 19.30 horas la Escuela de Idiomas de Vilagarcía para dar una conferencia en la que abordará sus experiencias, así como la importancia de visibilizar “referentes” femeninos.

– ¿De dónde nace su interés por el cultura?

– Estudié el grado de Bellas Artes y, posteriormente, realicé un máster de Arte Contemporáneo, pero tuve una etapa en la que me cansé. No me gusta mucho el término artista, me defino como ilustradora y música. Sí que es cierto que desde muy pequeña me gustaba dibujar y lo hacía bien. Tenía muy claro con el paso de los años que me quería centrar en el arte para seguir formándome. Tuve un bajón creativo y, tras trabajar en un bar en Ordes, conocí por casualidad a miembros del grupo de rock Zënzar. Buscaban un bajista y, sin esperarlo, acabé siendo yo. A partir de ahí fue todo más rodado haciendo ilustraciones para músicos y tocando el instrumento.

– Su proyecto más destacado es “Músicas Galegas Ilustradas”, que presentará hoy en la Escuela Oficial de Idiomas, ¿Cómo lo presenta?

– Este proyecto lo entiendo como una especie de compendio donde hay muchos subproyectos. Comenzó en 2017 siendo un espacio en redes sociales en el que cada semana publicaba una ilustración o varios retratos de artistas que hacen música actualmente. Al principio dibujé las que iba conociendo por el camino y, después, publiqué “Ferreñas do Rock and Roll”, un libro que habla de músicas pioneras que abrieron camino durante el siglo XX.

– En 2020, gracias a su labor divulgativa, ganó el premio Martín Códax de la música. ¿Qué supuso para su proyecto?

– Siempre es una alegría. No deja de ser un reconocimiento y, sobre todo, al tratarse de un medio de difusión musical en el que una persona en su taller le dedica tiempo su tiempo libre a la investigación. No vivo de esto. Es más, el proyecto no nació con la idea de ganar dinero con ello. Que te reconozcan la labor ayuda a seguir, porque al final es un trabajo que hago porque me gusta y que creo que tengo que hacer.

– ¿Cómo se logra fusionar la ilustración y la música?

– Considero que las disciplinas artísticas no se deben etiquetar de manera independiente, ya que son complementarias. En “Músicas Galegas ilustradas” se representan a las artistas, por lo que música e ilustración se fusionan entre sí.

– Defiende el papel de la mujer en el arte gallego. ¿Falta mucho por investigar?

– Me interesa mucho leer sobre mujeres pioneras, la mayoría de mis investigaciones están relacionadas con las artistas mujeres. Así, he hecho algún taller con niños acerca de artistas pioneras. Hablando con compañeras de una larga trayectoria, vas sacando datos. Creo que, poco a poco, ha ido aumentando la presencia femenina en la música desde hace cuatro años.También es cierto que en algunos instrumentos cuesta más llegar a esa paridad. Por ejemplo, faltan muchas mujeres que se dediquen al Heavy Metal.

– En la actualidad está inmersa en el proyecto “Unha música no insti”.

- Sí. Tras ganar el premio Luisa Villalta por la igualdad de la Diputación, voy a unos 17 institutos y hago un mural en el que aparecen entre cuatro y seis músicas, que tengan relación con la villa donde se encuentra el centro, y lo acompañamos con algún texto introductorio y de un código digital para acercar nombres de la música gallega a las nuevas generaciones, que muchas veces desconocen estos referentes. Mi trabajo sirve para mostrar referentes y que los jóvenes que quieran probar, vean que existe un camino.

– Cuenta con más de 250 ilustraciones realizadas hasta la fecha. ¿Cómo ilustramos a Laura Romero?

– Si me tengo que definir, soy una persona muy trabajadora y, a su vez, muy pesimista de vez en cuando. Es mi lado malo. Siempre explico que al considerarme pesimista no quiere decir que todo lo vea negro, sino que me cuesta más ver el lado positivo de las cosas. El trabajo que estoy haciendo me ayuda a ver el lado bueno de las cosas, ya que al final encontré un sitio donde estoy cómoda trabajando y soy consciente de que hay mucha gente que no puede dedicarse a lo que le gusta. Intento que esa negatividad no me consuma por dentro.

– ¿Qué se van a encontrar los asistentes a su conferencia?

– Voy a hablar de mis experiencias y, sobre todo, de la importancia de crear referentes en las nuevas generaciones. Al ser una Escuela Oficial de Idiomas voy a tocar algo de música en gallego para que no sea cuestión de género.