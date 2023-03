Nadie se resiste a la "vampiresca" Dama del Ulla

Una ración de empanada, otra a la bordelesa y una tercera en escabeche integraron el menú de 30 euros que Pontecesures ofreció para conmemorar la XXV edición de la Festa da Lamprea do Ulla, que confía en obtener más pronto que tarde la distinción de Festa de Interese Turístico Galego. El bullicio que se vivió ayer en la localidad avala esta propuesta que gira alrededor de las fiestas de San Lázaro pero que cada año cuenta con un mayor tirón como pudo observar la conselleira de Pesca Rosa Quintana que aceptó la invitación de un “valiente” alcalde Juan Manuel Vidal Seage quien dominó al escurridizo pez

La lamprea en escabeche ha sido el alma de la fiesta que ayer se celebró en Pontecesures, una receta que el chef Miguel Mosteiro presentó a los numerosos comensales como novedad pero que en esencia buscaba, sobre todo, recuperar una antigua tradición de la cocina local aunque con su toque personal del albariño blanco.

Fue una de las tres presentaciones del menú que por 30 euros tuvieron ocasión de degustar los asistentes en la carpa oficial a la que acudió también la conselleira do Mar Rosa Quintana, invitada expresamente por el alcalde Juan Manuel Vidal Seage que quiso ganar méritos para que su pueblo consiga cuanto antes la distinción de Festa de Interese Turístico.

Por eso no dudó a enfrentarse al “monstruo”, una enorme y escurridiza pieza con orígenes prehistóricos, de aspecto vampiresco, ante una asombrada Rosa Quintana que no dudó poco después en probar el suculento manjar.

Y como ella otros cientos de personas que hicieron largas colas para hacerse con el menú que fue capaz de ofrecer la organización gracias al regateo máximo con los valeiros que las pescarán solo hasta el próximo 15 de abril.

Una cita que ya figura en todos los calendarios de gastronomía por el éxito que se registra en la localidad cesureña en las fiestas de San Lázaro que también tienen un enorme tirón entre los vecinos que lo veneran.

De ahí que las calles fueran un bullicio en una jornada excepcional pues tras las exquisita cita y cata en la carpa fueron muchos los que se animaron a probar los sabrosísimos churros o las rosquillas en los puestos callejeros.

Una jornada tan excepcional por el buen tiempo, aunque demasiado corta por el cambio de hora que comenzó con la proyección del documental “Pontecesures” de Miguel Piñeiro en la Casa Consistorial y terminó con la música de “Unión y fuerza” en A Plazuela.

Y todo ello aderezado con el buen humor de la pregonera Isabel Blanco quien bromeó con los tres años que lleva a la espera de “pregonar las excelencias de la Dama do Ulla, esa meiga do río..., ou do mar,” que añadió “genera amores y odios, aunque lo cierto es que no deja a nadie indiferente”.

Una fiesta que fue retransmitida a todo el mundo por Radio Club Tierra de Rosalía, dejando ese regusto en la onda corta.