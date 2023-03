La tradición manda en la Semana Santa más golosa de O Salnés

En fechas tan señaladas, los obradores comienzan a prepararse para jornadas maratonianas que permitan abastecer a los clientes y padrinos que demandan el mejor roscón para disfrutar en familia y no solo eso, sino que ante sí tienen la árdua tarea de dar un buen servicio con unas ventas que permitan encarar un verano con cierta tranquilidad.

“El precio del azúcar o del chocolate está por las nubes. En Pascua es un alivio para compensar los meses de enero o febrero. Se esperan a los padrinos, el regalo, y que se siga con la tradición de los ahijados. Somos optimistas a pesar de todo”, sostiene Carolina al otro lado del mostrador mientras coloca los huevos de Pascua.

Su situación, marcada por los problemas derivados de la crisis económica actual, pone en entredicho la viabilidad de muchas pastelerías que tienen una prueba de fuego ante sí. “Prevemos ventas de alrededor de 1.500 huevos de Pascua, 200 casitas de chocolate y unos 300 kilos de roscón, son números similares a los del año pasado”, indica.

La Confitería Costa, ubicada en Cambados, no es ajena a este duro momento. “Cada vez estás perdiendo poder adquisitivo y es muy complicado. Prueba de ello son los cierres de muchos locales. Aparte del importe del alquiler, las subidas en las cuotas de los autónomos y el salario de los empleados suponen un grave problema. Es muy complicado sostenerlo”, remarca Pablo Costa, el propietario del establecimiento.

Ante esta situación, muchas de la pastelerías de O Salnés confían en ofrecer un buen servicio con el que superar estos quebraderos de cabeza. “Trabajamos productos que duran varios días y si lo tratas bien se puede comer varios días después, la gente es lo que consume. No tenemos queja, ya que mantenemos con una línea de mercado bastante buena. Con respecto a esta Semana Santa somos bastantes optimistas”, subrayan desde la panadería Castro’s en O Grove.

Una apuesta por lo tradicional

A pesar del mal momento que están viviendo los establecimientos, las pastelerías consultadas no pretenden innovar en sus tradicionales roscones apostando por las recetas que les han permitido convencer a los padrinos más exigentes. “Hay un montón de productos modernos, pero nuestra pastelería es tradicional y no somos de hacer cosas bonitas aunque se puedan comer. Preferimos lo de toda la vida y así lo demandan nuestros clientes: la tarta de almendra, el brazo de gitano y la tarta de frutas. La gente quiere el sabor que degustó cuando eran pequeños y que le lleva un momento concreto”, indica Pablo Costa, gerente de Confitería Costa en Cambados. En esa misma línea se muestra Carolina, encargada de la pastelería Yoli en Arzobipo Lago. “Llevamos muchos años en Vilagarcía y nos reconocen la buena calidad en nuestros productos. Nos hemos adaptado a las circunstancias sin bajar la calidad”. Sin embargo, ante las nuevas necesidades que demandan los clientes, las modificaciones van enfocadas a la comodidad. “Mantenemos lo tradicional con el roscón en formato redondo y los tamaños habituales de un kilo y dos. Al haber una alta demanda con gente de pueblos cercanos, tenemos que presentar algo cómodo en el que salga del horno y se lo lleven”, advierte Mónica Castro, encargada de la Panadería Castro’s ubicada en O Grove. Con todo, la gente ha mudado los hábitos de consumo de las personas. “Únicamente compran lo que prevé consumir. Antes la gente no aprovechaba tanto el producto -si no estaba recién hecho no lo comían- y en la actualidad no desperdician nada”, sentencia Castro.