El PP denuncia que el comercio local "está en pie de guerra"

El Partido Popular de Vilagarcía urge a Alberto Varela “la solución definitiva” para la convivencia entre comerciantes y ambulantes. La candidata a la alcaldía, Ana Granja, ha estado en contacto con los comerciantes de la calle Arzobispo Lago, “que se muestran muy preocupados por la nueva ubicación del mercadillo y molestos porque nadie haya contado con ellos para esta decisión”.

Otra de las conclusiones de la alcaldable popular de la situación denunciada, y en alusión al gobierno local, es que “tiene a los comerciantes en pie de guerra. Es el claro ejemplo de su política de parches. Soluciona por un lado y rompe por otro”.

Los populares se lamentan además de que se van cumpliendo sus peores pronósticos. “Venimos anunciando desde hace años que las medidas de movilidad del gobierno socialista de Vilagarcía iban a empeorar la vida de los vilagarcianos en vez de mejorarla. La falta de previsión y una mala gestión en materia de movilidad está llevando a la ciudad a un letargo y enfado generalizado que afecta cada vez a más sectores”.

Insiste la principal fuerza de la oposición en que “los comerciantes quieren dejar claro que están a favor del mercado porque es un motor económico para la ciudad”, pero se muestran en contra de la ubicación decidida desde Ravella. “Los negocios de Arzobispo Lago van a compartir espacio en una calle peatonal, lo que va a restar visibilidad a sus escaparates, y va a dificultar el acceso a sus locales”, matiza Ana Granja.

Para el PP, esta situación demuestra la “pésima gestión” del gobierno local, ya que “lo más alarmante es que la nueva ubicación del mercadillo no se consultó con ningún comerciante, se enteraron por la prensa de que el próximo martes no serán los únicos en Arzobispo Lago”. Añade Granja que “si hubiese más comunicación por parte del alcalde, sabría que los propietarios de los negocios tienen varias propuestas para no interrumpir la actividad comercial entre ambos”.

Otra de las cuestiones en las que pone especial énfasis el Partido Popular es en lo relativo “a un asunto verdaderamente alarmante como la dificultad de acceso de ambulancias o bomberos si fuese necesario, ya que no pueden pasar ni por Arzobispo Lago ni por Conde Vallellano”. Por este motivo sostienen los populares que van a presentar por registro la petición de informes que avalen la garantía del acceso de todo tipo de vehículos en caso de urgencia.

“Es un despropósito el gobierno de Varela. Ahora no sabe dónde colocar a los ambulantes tras una cadena de errores consecutivos. Primero peatonaliza Arzobispo Lago y como consecuencia traslada el tráfico a Alexandre Bóveda dejando un mercado con circulación rodada por el medio. Ante el malestar de los vendedores ambulantes los traslada ahora a Arzobispo Lago y enfada a los comerciantes de la zona”. Concluye Ana Granja añadiendo que “la planificación, es su asignatura pendiente y no parece que esto vaya a cambiar”.