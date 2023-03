El grupo Naturgy anuncia cortes de luz intermitentes en Dena el domingo y lunes

Por su parte el lunes 27 de 1 a 4 de la madrugada, el corte afectará en la Rúa de Galicia entre los números 2 y 6, al número 1 de la Rúa Santa Lucía, y en la Rúa Ponte Dena a los números de 5 al 13, más el 16, 18, 22, 26 y del 28 al 32. Y más tarde, de 4 a 5 de la madrugada, en la Rúa de Galicia sin fluido eléctrico entre los números 2 y 6, el nº 1 de la Rúa Santa Lucía, y en Ponte Dena los números de 5 al 13, más el 16,18, 22 y, de nuevo, del 26 al 32.

Charla en Dena

Por otra parte, el Centro Social de Dena acogía ayer jueves una charla bajo el título “Neurociencia: claves para una comunicación efectiva. Organizada por la asociación de vecinos Santa Lucía de Dena, la charla llegaba de la mano del Centro de Información á Muller de la Mancomunidade do Salnés, y en colaboración con la Xunta de Galicia a través de su Consellería de Emprego e Igualda-de.

“¿Lo que dices no produce los efectos que deseas? ¿No sabes decir no? ¿Callas por miedo a no hacerlo bien?” Estas y otras situaciones antes las actuar con criterio propio y empatía, eran las que abordaban ofreciendo algunas claves: el lenguaje corporal para abordar el momento, la escucha activa, el tono de voz adecuado al contexto… Aspectos estos en los que se concienciaba y se trabajaba con el público en la tarde de ayer.