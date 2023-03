La modernización del comercio para enfrentarse a las grandes superficies

“La acogida está siendo muy positiva. La mayoría de la gente está abierta a recibir información sobre modernización digital, independientemente de que después se acojan a la medida o no. Nos ha sorprendido gratamente. Muchos ya solicitaron la ayuda e, incluso, la tienen aprobada”, señala positiva Lidia de la Torre, una de las tres técnicos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).

Desde el 1 de marzo, De la Torre y sus dos compañeras están visitando los diferentes comercios de O Salnés para informar a los autónomos sobre el Kit Digital.

Esta medida obliga a los establecimientos adheridos a tener una página web para exponer sus productos. Mediante la aplicación “Avanza Comercio” el cliente podrá comprar al instante y un repartidor le podrá llevar la compra a su domicilio o a un punto de recogida indicado a través de su terminal.

Esta digitalización está impulsada por el gobierno central a través de los fondos europeos en el plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Así, dependiendo del tamaño del negocio, se les abonará 2.000, 6.000 o 12.000 euros a fondo perdido para combatir la hegemonía que mantienen las grandes superficies.

Hasta la fecha “muy poca gente cuenta con este Kit Digital. En principio los autónomos son receptivos, especialmente la gente joven y los que tienen tiendas de ropa. Si nos centramos en peluquerías, alguna se ha adherido, pero en un comercio antiguo o con gente mayor, es mucho más complicado”, subraya Lidia de la Torre pasados 20 días desde que comenzaron a visitar los locales de O Salnés.

Así, Visi Casabella, Montse Diz y Lidia de la Torre en sus visitas diarias informan a los autónomos cómo adherirse a la iniciativa. “Nuestro cometido es informar al autónomo de unas ayudas que está dando el gobierno central con fondos de la Unión Europea para que puedan digitalizar su negocio”, remarcan.

Ante el desconocimiento que existe entre los comerciantes, su labor estos días es esencial. “Hay gente que no lo tiene claro y que por la asesoría saben poco. Piensan que luego tienen que pagar ese dinero. Son ayudas a fondo perdido y, únicamente, tienen que hacerse cargo del IVA”, destacan.

Sobre las previsiones de los autónomos que se van a sumar, son cautas con respecto a los pronósticos. “Ceñirnos a una estimación nos resultaría complicado”.

La digitalización para enfrentarse a las grandes superficies

Para afianzar esta medida y lograr que exista una buena acogida, muchas son las dificultades a las que se enfrentan en UPTA, principalmente a un cambio de modelo empresarial al que pocos están preparados en O Salnés. “La gente mayor no está interesada para nada. Dicen que tienen una edad, que no se enteran de eso, que no pueden estar pendientes de las redes sociales y no saben. Hay mucha desconfianza y piensan que existe un trasfondo”, sostiene Casabella.

Todo este recelo se agrava “por las experiencias que vivieron con otro tipo de ayudas en las que se les prometía una cosa y, finalmente, había letra pequeña. Ha provocado que haya desconfianza. En muchos casos no quieren ni darnos los datos”, indican las técnicos. Asimismo, los establecimientos adheridos también se enfrentan a una rutina nueva para ellos. “Notamos que hay un cambio generacional y a la gente de mediana edad en adelante igual les va a costar mantener las páginas web”, sentencian.