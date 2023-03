Baión tendrá una guardería de veinte plazas para hijos de trabajadores del polígono

Gonzalo Durán incidió en el hecho de que “hay varias empresas instalándose en el polígono, por lo que este servicio va a ser fundamental para atender a las familias; veremos si no se va a quedar pequeña nada más abrir sus puertas”. Con esta actuación, el regidor destaca que el municipio de Vilanova contará con más de una plaza de guardería por cada 100 habitantes, un ratio “del que no pueden presumir muchos municipios”.

La visita de la conselleira también la llevó hasta la Escola Infantil Municipal, situada frente al consistorio vilanovés. Allí visitó las obras de ampliación que se han realizado, por valor de 120.000 euros, consistentes en la dotación de una nueva aula para los más pequeños, lo que permite incrementar hasta cerca de un centenar la capacidad del centro. García recordó que la actuación “se trata de una sala de usos múltiples que se venía reclamando desde el Concello de Vilanova para incrementar la capacidad de esta Escola”. La conselleira insistió en que su departamento invierte 55 millones de euros para que “los padres no tengan que pagar nada en estas guarderías, lo que les permite ahorrar cerca de 2.000 euros por familia que, ahora más que nunca, pueden utilizar en otras cuestiones”.

Durán también aplaudió la actuación que se ha desarrollado en la Escola Infantil porque “nos permite completar un centro de un centenar de plazas y ofrecer un servicio muy importante a todas las familias”.

El “éxito” de las Casas do Maior en Vilanova





Entre las iniciativas que está impulsando la Consellería do Política Social e Xuventude en Vilanova también destaca la puesta en marcha de seis Casas do Maior, una serie de centros en todas las parroquias del municipio que ayudan a cuidar a las personas mayores. El regidor no dudó en calificar de “Auténtico éxito” esta iniciativa, no solo por el hecho de que todas las plazas que se han habilitado, cinco en cada una de las casas, se hayan cubierto, sino también porque “el concepto que desarrollan deteriora mucho menos a las personas mayores”. Durán insiste en que “siguen en su entorno e interactúan con personas que conocen de toda la vida, lo que les permite estar más orientados y no se desarraigan”. Además, garantiza a los hijos “conciliar y les evita tener que llevarlos a más de veinte kilómetros en una furgoneta, que es lo que ofrece el concepto tradicional de centro de día”. El regidor asegura que “en estos momentos, tenemos seis módulos, pero seguiremos creciendo, porque es una idea que nos atrae para cuidar a las personas mayores”. Otra de las cuestiones que se abordó con la conselleira fue la de incrementar las horas del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) que, en el municipio de Vilanova, atiende a más de 80 personas.