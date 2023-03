Las grandes agrupaciones repudian el paro convocado por los bateeiros díscolos

A través de mensajes anónimos y correos distribuidos en masa vía WhatsApp –con o sin identificación–, los bateeiros que apuestan por mantener abierta la “guerra de la mejilla” –al menos hasta las elecciones–, preparan otro capítulo de la misma convocando una jornada de paro en el sector.

Piden a los productores que no recolecten cría, que no vayan a desdoblar y que no descarguen molusco en los muelles, tratando así de escenificar su enfado por la escasez de cría.

Los referentes del sector

Frente a esto, las grandes agrupaciones bateeiras se plantan y rechazan este proceder, temen por el daño que se está causando a la imagen del conjunto del sector –temor que comparte la Asociación Gallega de Depuradores (Agade)– e insinúan que tras este tipo de convocatorias hay intereses políticos o de otra índole que nada tienen que ver con las verdaderas necesidades y demandas de los mejilloneros.

Entre las agrupaciones que se desmarcan de los díscolos y repudian el paro convocado están la principal referencia del sector, es decir, la Organización de Productores de Mejillón de Galicia (Opmega), y dos de las entidades históricas del mismo, como son Amegrove y Socomgal.

Importantes logros

Se trata de la tres agrupaciones que han decidido apostar por el diálogo con la Consellería do Mar y que, a la postre, han conseguido importantes logros en las últimas semanas, ya que se les han entregado zonas para la recolección de cría que no estaban inicialmente previstas.

Y no hay que olvidar que esa cría, semilla o mejilla constituye el verdadero motivo de polémica a causa de su escasez y el enfrentamiento con los percebeiros; no hay ninguna otra razón para la “guerra de la mejilla”.

Protección del percebe

Una vieja disputa que se enquistó cuando el año pasado la Consellería do Mar decidió limitar su extracción para proteger el percebe en determinadas zonas del litoral.

Una limitación a la que se negaron los bateeiros, de ahí que algunos negociaran para conseguir abrir poco a poco alguna de esas zonas vedadas, como así se hizo, y que otros prefirieran ir a la “guerra” para exigir acceso total y libre a toda la costa.

Opmega, Amegrove y Socomgal son las entidades que prefieren apostar por el diálogo, que se desmarcan de los díscolos y critican con contundencia el paro convocado para el jueves “de forma anónima y por WhatsApp”.

Hacen coincidir el paro con el temporal

Parece que cuando los díscolos convocan ese paro en el sector bateeiro lo hacen con cierta intencionalidad. Al menos eso sugieren Opmega, Socomgal y Amegrove, donde espetan que “una decisión de tal calado debería estar respaldada por una convocatoria firmada y con rigor”.

Mientras sigan decretando más aperturas, seguiremos sentándonos a negociar Opmega, Amegrove y Socomgal

Para añadir que la medida “coincide con un aviso por temporal, lo que obligará a la mayor parte de productores a no salir a la mar, pero debido a las condiciones meteorológicas”, no porque quieran sumarse al paro.

Los responsables de las tres principales referencias del sector ahora mismo se preguntan “qué tipo de parón es el que se realiza aprovechando la circunstancia del mal tiempo”.

Perjudican a las bateas con toxinas a las puertas

Y no solo eso, sino que Opmega, Socomgal y Amegrove advierten de que el paro convocado para mañana “va a perjudicar a los propios bateeiros”.

Sobre todo a aquellos “a los que se están cerrando los polígonos estos días a causa del episodio de toxina que va en aumento”, frente al cual “necesitan sacar ya el mejillón de los polígonos que aún tienen abiertos para poder vender”.

Unidad “para recuperar las zonas que perdimos”

En definitiva, que Socomgal, Amegrove y Opmega rechazan las críticas de que son objeto por mantener el diálogo con la Xunta y alegan que no tienen nada que demostrar, ya que “mantenemos abierta la vía judicial contra la Consellería do Mar”.

Pero también creen que mantener esa postura de firmeza no debe impedir que se mantenga un diálogo fluido en busca de soluciones. Sobre todo cuando da resultado, como es el caso.

Las nuevas zonas

No hay que olvidar, y dichas agrupaciones no lo hacen, que gracias a la negociación que han mantenido se han logrado en los últimos días aperturas de zonas de cría importantes, localizadas en A Guarda, O Grove, A Coruña, Corme, Laxe, Sada, Caión y Mera.

Todas ellas zonas que “coinciden con las que hemos solicitado los propios mejilloneros tras realizar una inspección previa de la costa, por lo que hemos conseguido multiplicar las ubicaciones autorizadas para la recogida de semilla que garantice la actividad en las bateas”.

“Y mientras sigan decretando más aperturas, seguiremos sentándonos a negociar”, espetan las tres grandes entidades cuando reivindican diálogo y la unidad del sector, “porque sólo de esta forma recuperaremos las zonas de semilla que perdimos”.