Giráldez recuerda al PP que en Meis las tasas están congeladas desde el año 2019

La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez , mostró ayer su “asombro” por los ataques lanzados desde el PP y el BNG del municipio con respecto a la sentencia del TSXG sobre el contrato de la recogida de la basura. La regidora no duda en recomendarle al PP que, antes de hablar, “primero se informe ya que las tasas que Marta Lucio plantea congelar llevan congeladas desde el año 2019, parece mentira que no se hayan enterado de lo que ha ocurrido en el municipio durante estos cuatro años”

En cuanto a la sentencia en sí, Giráldez le recuerda al Partido Popular que “dedazo es adjudicarle el servicio a una empresa mediante un procedimiento urgente sin publicidad, que fue lo que hizo el PP en el pasado”. Por el contrario, el grupo de gobierno de Meis llevó la adhesión al servicio de basura mancomunado a un pleno, siendo aprobada la propuesta con los votos a favor de PSOE y BNG, mientras que los conservadores votaron en contra. “Tras el expediente, se llevó a la Mancomunidade, donde el órgano de contratación y la comisión ejecutiva de alcaldes lo aprobaron por unanimidad, por lo que más transparencia y buen hacer es imposible”, explica Giráldez. La alcaldesa de Meis no se olvida del BNG que, en ese pleno de Meis “votó a favor alegando que era partidario del servicio mancomunado y que estaba asesorado por otros miembros del BNG de Cambados”. El portavoz nacionalista, explica Giráldez, debería “repasar lo que dice para no entrar después en contradicciones, ya que también puede llegar a hacer el ridículo, quizás debería repasar su posicionamiento”. Giráldez insiste en que la sentencia –la única contraria a la Mancomunidade por ya que el resto le dieron la razón– va a ser recurrida y “en ningún caso va a afectar al servicio que se presta, que va a seguir con normalidad, colocando contenedores nuevos y se seguirán limpiando con más frecuencia”. Mantiene que “seguiremos teniendo un servicio mucho mejor que el que, en su día, heredamos del PP, pese a quien le pese”. Giráldez insiste en recordarle al PP y al BNG que su formación llegó a la Alcaldía de Meis con el objetivo de “mejorar la vida de los vecinos, así que la oposición verá si quiere seguir poniendo palos en las ruedas, porque si siguen así, acabarán respondiendo ante su electorado el próximo 28 de mayo”. BNG y PP han criticado los efectos de la sentencia del TSXG, e incluso, los conservadores llegaron a reclamar responsabilidades por lo ocurrido y aplazar hasta el próximo mandato un consenso sobre la gestión de la recogida de la basura en Meis.