La arquitectura de O Salnés se queda sin premio del certamen del Colegio de Arquitectos

No hubo suerte. La comarca de O Salnés concurría con varias candidaturas a los premios que reparte el Colegio de Arquitectos de Galicia (COAG) a los mejores trabajos, pero ninguno de ellos acabaría siendo seleccionado como ganador. Si no alcanzó ninguno de los premios, si que está presente en el premio a la Traxectoria Profesional, en el que se reconoció a la arquitecta Pascuala Campos de Michelena, responsable del diseño del Instituto Galego de Formación en Acuicultura (Igafa), situado en Niño do Corvo, A Illa.

Concurrían por O Salnés un proyecto de una casa unifamiliar diseñado por la arquitecta cambadesa Paula Alfonso Laya, las remodelaciones de La Mar Salada de Carril y la Casa Beleco de Vilagarcía; y el Auditorio Escuela de Música de O Grove. Todos ellos habían conseguido ser finalistas de un certamen que destaca el diseño y los materiales utilizados, así como la funcionalidad de cada uno de los edificios. Estos premios fueron creados en 1987 y siguen manteniendo su vocación inicial, la de poner en valor la arquitectura como conformadora del territorio en la sociedad. La decana del colegio de Arquitectos, Elena Ampudia, describió esta edición como la de “mayor participación” de las últimas, destacando la juventud de la mayoría de los participantes, como es el caso de la cambadesa Paula Alfonso Laya. También destacó la gran calidad de las obras presentadas en todas las categorías, entre las que destaca la alta participación en la modalidad de rehabilitación y restauración, lo que pone de manifiesto la importancia de este ámbito de la profesión y el interés de la sociedad en el mantenimiento y protección del patrimonio construido. Sobre el 50 aniversario del COAG, Ampudia apuntó que esta celebración pretende ser representativa de lo que es y de lo que ha sido el Colegio de Arquitectos a lo largo de este medio siglo de vida y por eso “el evento ha contado con la participación de colegiados que forman parte de la entidad desde su fundación, y con los finalistas de los premios que representan a jóvenes que están despuntando en su carrera profesional”. Ampudia insistió en que “la arquitectura es una profesión excepcional, y todos los arquitectos que formamos parte de este colegio tenemos la responsabilidad de contribuir al desarrollo de la comunidad autónoma de Galicia”.