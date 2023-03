Vales reclama mejoras en el saneamiento para proteger O Esteiro

La ensenada de O Esteiro es una joya medioambiental y económica para Vilanova. Sin embargo, no siempre esa importancia ha estado acompañada de inversiones públicas que garantizasen su protección. Así lo apunta el Partido Socialista, cuya candidata a la Alcaldía, María José Vales, compromete su esfuerzo en mejorar la situación en la que se encuentra la ensenada para que, un día no muy lejano, pase de estar catalogada como Zona B a convertirse en Zona A.

La ensenada ha pasado a incluirse en el catálogo de zonas húmedas de Galicia al tratarse de un espacio muy delicado pero con un valioso patrimonio natural en sus 52,25 hectáreas. En 1986, y con la Alcaldía en manos del PSOE, se creó un equipo multidisciplinar que elaboró un proyecto muy ambicioso que trataba de sanear toda la ensenada para beneficiar al banco marisquero. “En la actualidad, desde el Concello de Vilanova, no existe apoyo ni preocupación alguna por el tema; la red de sumideros funciona de forma irregular, tal y como señala la concesionaria en sus informes, y los síntomas de abandono por parte del grupo de gobierno son evidentes”, explica Vales.

La candidata socialista, que ejerció durante años el cargo de patrona mayor, no duda en señalar que “estoy muy comprometida con este tema “ y alerta de la necesidad de acometer mejoras en la red de alcantarillado para garantizar la mejora sustancial de la calidad del agua. Esa será una de las primeras medidas que adoptará si los vilanoveses le otorgan la confianza para que gobierne”. La ensenada de O Esteiro estuvo catalogada como Zona C, con restricciones para el consumo humano. Desde hace algunos años, está catalogada como Zona B, con menos restricciones, pero con la obligación de pasar por depuración todo el marisco. “Lejos de mejorar, está más cercana a regresar a Zona C, por eso entendemos que su inclusión en el catálogo de zonas húmedas de Galicia debería representar un compromiso claro con el saneamiento definitivo e integral con el objetivo de que toda la ensenada alcance el nivel A, con el que se puedan recolectar bivalvos para el consumo directo”.