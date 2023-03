El periodista Paulo García Conde (Vilagarcía de Arousa, 1990) volverá a su tierra natal este próximo viernes para presentar su segunda novela “Tierra yerma”en el Auditorio Municipal.

Con esta novela, a través de Darío, el personaje principal, pretende hacer reflexionar a sus lectores con una obra que aborda el rumbo que puede tomar la sociedad ante tantos cambios que se están viviendo actualmente.

– Este próximo viernes presenta en el Auditorio su último libro “Tierra yerma”. ¿Qué significa para usted hacerlo en su tierra?

– Es muy especial, porque resido en Madrid. Volver a casa siempre es bonito y más para presentar la novela y ver a mucha gente que hace tiempo que no veo. Quiero acercar la historia a la gente de Vilagarcía.

– ¿Qué es esta “Tierra yerma”?

– Es un título simbólico que plantea una duda acerca de la historia que se desarrolla. Sin querer desvelar mucho, tiene que ver con el rumbo que puede tomar una sociedad hacia una tierra que termine por estar totalmente yerma donde no brota nada esperanzador.

– En su novela habla de una penitencia para 65 presidiarios en la España vaciada. ¿Hay peor castigo que no poder socializar?

– Es una posibilidad que se valora en la historia. Como narrador o escritor no quiero dictar sentencia sobre algo, pero sí con lo que se cuenta en el libro, me gusta animar a ciertas reflexiones. Quizás el mayor castigo posible para el ser humano es el de sentirse apartado y castigado con la no pertenencia a la sociedad que desde niño lo ha criado.

– De esa España vaciada sabemos mucho en Galicia. ¿Se están haciendo los esfuerzos necesarios para evitar que muera la vida en los pueblos?

– Creo que empiezan a hacerse, pero está claro que no los necesarios. Por los datos que se aportan no parece que este fenómeno tenga freno, por lo menos a corto plazo. La vida en las grandes ciudades arrastró a mucha gente, tanto a los que querían irse como a los que no, y en mi opinión, si de verdad se quiere poner freno a esta situación, faltan muchas iniciativas por llevarse a cabo.

– En la obra también aborda un tema controvertido como es la reinserción social. ¿Existen las segundas oportunidades?

– La posibilidad siempre existe, la cuestión es en qué punto nos podemos encontrar como sociedad para valorar si damos o no esas segundas oportunidades. Es una de las principales preguntas que plantea la novela.

– Los reclusos pretenden una revisión favorable de sus condenas. ¿Debemos creer en la justicia?

- Siempre y cuando nos convenga. Al final creo que la justicia es un concepto vacío que rellenamos nosotros. Es un invento del ser humano. Depende de cada momento y de quién define qué es o qué no es la justicia.

“Quería alejarme de una empatía facilona”

– Presenta a Darío, el protagonista, como una persona de carácter quebradizo e inseguro. ¿Qué parte de Darío tiene Paulo García?

– Una parte muy limitada porque uno de los principales retos cuando escribí la novela fue no volcar demasiado de mí en ningún personaje. Quería alejarme de una empatía facilona. Me propuse empatizar con muchos personajes con sus luces y sus sombras. Con Darío creo que no hay muchas cosas en común, aunque si tuviera que decir algo es la inseguridad en terrenos o situaciones que no son favorables.

– Hablando de Darío, su principal batalla es la supervivencia. Como escritor, ¿qué le dice que un 36% de la población no lea ningún libro a lo largo del año?

– Por momentos podría parecer que sobrevivir como escritor es más duro que la batalla de Darío. Por arrojar un poco de esperanza, aunque hay mucha gente que no lee en este país, los que lo hacen consumen muchos libros. Son los que mantienen el sector editorial. Hay que confiar en que no disminuya el número de lectores.

– ¿Qué futuro le espera al libro tradicional ante esta revolución tecnológica y estos cambios de tendencias?

– Hace unos años sí que tenía miedo con la aparición del libro electrónico, que decían que arrasaría con las costumbres habituales de lectura y terminaría por hacer que nadie leyese. A pesar de este entretenimiento en multitud de plataformas audiovisuales, podemos decir que el libro no corre peligro a corto-medio plazo. Las librerías siguen llenas y la gente acude a ellas.