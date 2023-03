La importancia de una buena prevención de la salud cardiovascular

“He visto la carpa y me ha llamado la atención. Las enfermeras me han propuesto que me tomara la tensión y he accedido”, indicó Jesús Hernández, un vilagarciano de 53 años que no ha desaprovechado la oportunidad de informarse acerca de los buenos hábitos para llevar una vida más saludable.

Carmen Sánchez, de 85 años, también acudió hasta el punto informativo habilitado por cuatro enfermeras del Centro de Salud San Roque. “Vi que era una buena oportunidad y decidí tomarme la tensión. Llevaba mucho tiempo sin hacerlo”. Con la conmemoración del Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular, las enfermeras del ambulatorio, y las del Centro de Salud de Ribadumia, habilitaron durante la mañana de ayer un punto informativo para que los arousanos pudieran conocer las claves sobre hábitos saludables y prevenir enfermedades cardiovasculares, principal causa de mortalidad en nuestro país. De este modo, Noemi Fernández y tres de sus compañeras colocaron ayer, a las 10.00 horas, una carpa informativa para los vilagarcianos, que no dudaron en consultar sus inquietudes, tomarse la tensión gratuitamente y llevarse los folletos informativos a casa. “Hemos decidido salir a la calle para acercarnos más a la población y visibilizar los riesgos en el corazón. Le explicamos a la gente cómo prevenir enfermedades de este tipo”, indicó la enfermera de dicho centro de salud. Dicha medida es la primera vez que se celebra. “Tenemos hecho iniciativas por el Día Mundial de la Diabetes sacando una serie de alimentos y bebidas para exponerle a la gente, de manera visual, la cantidad de azúcar que contenían los productos”, destaca Fernández. Una iniciativa del agrado de los arousanos, que no dudaron en participar activamente y agradecer la medida. “Las enfermeras han sido muy majas y me han dado unos folletos para mantener una buena salud”, sentenció Carmen Sánchez, que se llevó a su casa numerosos folletos expuestos en la mesa. Ante un grave problema de salud, estos puntos informativos son importantes para la prevención de patologías cardiovasculares. “No creo que haya que tener miedo, pero sí que es verdad que a ciertas edades hay que cuidarse y tener un poco de precaución con una vida sedentaria”, subraya Jesús Hernández tras realizarse la prueba de la tensión, a pesar de llevar una vida activa basada en una buena alimentación y la habitual práctica de actividades deportivas. Principal causa de mortalidad Según datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España 10 millones de personas padecen enfermedades y patologías relacionadas con el corazón siendo un total de 120.000 los fallecidos durante el pasado año. Así, continúa siendo la principal causa de mortalidad, especialmente debido a hábitos como el tabaquismo, la obesidad o el colesterol alto. Por todo ello, las instituciones están fomentando una vida sana que repercuta directamente en los ciudadanos y evitar tantos fallecimientos. Las campañas publicitarias o los puntos de prevención son, hasta la fecha, las medidas más eficaces para combatirlo. Con todos estos datos, los arousanos han acudido a recibir las recomendaciones de las especialistas para mejorar sus costumbres. “Se han acercado personas de todos los perfiles, especialmente gente mayor. Ven que tenemos información acerca del tema, les tomamos la tensión gratuitamente y se han acercado a mirar. Una vez hemos hablado con ellos, han ido surgiendo preguntas. Nos hemos encargado de darles consejos y recomendaciones”, remarcó Noemi Fernández, una de las enfermeras. Por último, ha apelado a una buena prevención para evitar que estas cifras aumenten en los próximos años con buenos hábitos: “Para convencer a la gente reacia, hay que ir poco a poco. Primero se ve a la persona en su conjunto y, posteriormente, se va individualizando cada caso para modificar los hábitos perjudiciales”, señaló la enfermera del Centro de Salud San Roque mientras atendía a numerosos arousanos que solicitaban información a las encargadas de la carpa.