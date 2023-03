Rías Baixas presenta en Mallorca vinos elaborados desde 2013

La Denominación de Origen Rías Baixas desplegó en Palma de Mallorca un salón del vino del que formaron parte sesenta bodegas y que sirvió para dar a conocer todo tipo de elaboraciones y añadas, incluidos caldos elaborados en 2013.

Acudían a la cita más de 450 visitantes, entre profesionales del sector y prensa especializada, a quienes en esta puesta de largo promocional se daban a conocer las novedades de las diferentes bodegas y el trabajo desarrollado por el Consello Regulador, ahora presidido por Isidoro Serantes.

Intensidad y frescura

Parece ser que el producto servido en este Salón del Vino de Rías Baixas celebrado en el hotel Valparaíso Palace & Spa de Palma sorprendió “por su intensidad media” y su potencia y frescura en boca.

Al igual que las características propias de cada una de las cinco subzonas de esta DO: Val do Salnés, O Rosal, Condado do Tea, Soutomaior y Ribeira do Ulla.

Ramón Huidobro

El secretario general del Consello Regulador, Ramón Huidobro, y Rosa Martínez, la técnica de marketing de la DO, fueron los encargados de desvelar algunos de los secretos de los vinos catados y elaborados desde la añada de 2013 hasta la de 2022.

Este salón es una más de las múltiples acciones promocionales que se llevan a cabo, en este caso para prestar especial atención a la zona noreste (Baleares, Cataluña y Aragón), la cual se lleva el 8,4% del total de mercado de la DO.

“Los datos muestran la importancia de este mercado y la necesidad de recuperar eventos presenciales en la capital balear, donde no se habían realizado este tipo de acciones desde 2017”, sostienen en el Consello Regulador de la DO Rías Baixas.