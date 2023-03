Ribadumia demuestra con su gala del 8-M que no hay oficios vedados a las mujeres

Luz Divina Cacabelos Castro reconoce que cuando tomó la determinación de ser conductora de autobús tuvo la suerte de su lado. Su padre era el dueño de una empresa familiar de transporte, y le dio trabajo. Pero inmediatamente reconoce que quizás no le hubiese sido tan sencillo si dependiese de una empresa ajena. Eran los años 80, y Luz Cacabelos fue una de las primeras mujeres de toda la comarca que se pusieron al volante de un autocar. Hoy son muchas más, pero hace 40 años aquello suponía una pequeña heroicidad.

Luz Divina Cacabelos fue una de las seis mujeres homenajeadas ayer por el Ayuntamiento de Ribadumia en la segunda edición del Homenaje a las Mujeres. La gala llevaba por lema “Abrindo camiño”, y pretendía ser un reconocimiento a vecinas que en su momento desarrollaron su vida profesional en oficios o sectores muy masculinizados, casi vedados a las mujeres. Todas las homenajeadas celebran que en la actualidad la presencia femenina en esos trabajos ya no es excepcional.

Las vecinas galardonadas fueron la ya citada Luz Divina Cacabelos Castro; María Noelia Martínez Pesqueira, que es agente de la Policía Local de Pontevedra; Silvia Martínez Mougán, taxista; María Carmen Prado Abal, que trabajó en una empresa de hormigón, en otra de carpintería, condujo un camión y montó los palcos de la orquesta El Combo Dominicano; Lucía Cacabelos Moraña, conductora de autobús; y Dolores Abuín Martínez, que fue alcaldesa de Valga y Ribadumia en los últimos años del franquismo y los primeros de la democracia.

Ellas han logrado romper barreras sociales, gracias a su esfuerzo y tesón, pero también al camino que otras mujeres habían ido allanando antes. Noelia Martínez, por ejemplo, sostiene que en la actualidad ya está naturalizada la presencia femenina en los cuerpos de Policía Local, pero que algunas compañeras anteriores, “sí sufrieron acoso en la calle, y faltas de respeto”.

Silvia Martínez, por su parte, argumenta que aunque la mayoría de los taxistas y de sus clientes la respetan, sí tuvo en una ocasión que atender a un hombre mayor, “que dijo que él no iba a subir a un taxi conducido por una mujer”.

Dolores Abuín Martínez, “doña Lola”, fue muy aplaudida durante la gala, puesto que se trata de una persona muy querida en Ribadumia. Fue profesora y alcaldesa tanto de Valga como de Ribadumia. Asegura que su vocación fue siempre la pedagogía (“me entregué a los niños en alma y vida”) mientras que la política apareció para ella sin buscarlo. “No nací política, pero me tuve que hacer porque me vinieron a buscar”. Dolores Abuín, que ahora tiene 94 años, explica que cuando consiguió una plaza de maestra en Ribadumia creyó que había encontrado el pretexto perfecto para dejar la Alcaldía de Valga -y la política-. Pero no le duraría mucho la ilusión.

“Llegué y mi hicieron alcaldesa de aquí”. “No, no me gustó ser alcaldesa”, confiesa sin ambigüedades. Eso sí, cuando estuvo al frente del Ayuntamiento lo hizo con sus mejores intenciones. “Trabajé para favorecer al pueblo, y que quedase mejor de lo que estaba”.