Un policía local de Cambados rescata a una mujer que flotaba en el agua junto al muelle

Un policía local que estaba de guardia a media tarde de ayer salvó la vida a una mujer de unos 70 años, vecina del municipio, que se encontraba en el agua, entre la Casa do Mar y el muelle en T. Eran las cinco de la tarde cuando los agentes de policía recibieron el aviso de un particular de que había una mujer vestida flotando en el agua, en las inmediaciones de la Casa do Mar. Uno de los policías se desplazó inmediatamente al lugar, y se lanzó al mar para rescatar a la mujer.

Llegó a ella y la trajo de nuevo a tierra, donde recibió una primera asistencia por parte de los sanitarios. Posteriormente, fue trasladada al Hospital, y fuentes consultadas indican que está fuera de peligro. También colaboraron en la intervención el Servicio de Emerxencias de Cambados, la Guardia Civil y los médicos de urgencias del centro de salud.