O Salnés tendrá al menos nueve puntos de carga de coches eléctricos antes de verano

Cada vez son más los viajeros que cuando acuden a una oficina de información turística de O Salnés, además de preguntar por los monumentos más bonitos o un buen lugar para comer desean saber dónde pueden cargar las baterías de sus coches eléctricos. La respuesta es que apenas existen en toda la comarca puntos de recarga en espacios abiertos al público general. Pero los alcaldes se han propuesto resolver esta carencia antes del próximo verano, y destinarán algo más de 100.000 euros de la subvención Next Generation que recibieron en 2022 a la creación de electrolineras en los municipios de la demarcación.

La Mancomunidade do Salnés ha contratado a una ingeniería la realización de un estudio técnico para la implantación de esta infraestructura en los espacios que ha propuesto cada Ayuntamiento. El objetivo es crear un punto de recarga semirrápida doble (para que puedan enchufarse dos vehículos al mismo tiempo) en cada municipio que la solicite, y en algunos se pondría un segundo si sobra dinero y es viable técnicamente.

Han sido los concellos los que han elegido los emplazamientos. Así, el de Vilagarcía quiere instalar el primer punto de recarga en Vilaxoán, y si es posible, un segundo en Fexdega. Sanxenxo lo pide para la Plaza de Portugal, y pondría un segundo en Portonovo si sobran fondos; Cambados ha optado por el área deportiva de O Pombal y, en segundo lugar, por la avenida de Vilariño; O Grove plantea dos posibilidades, que serían el entorno de O Corgo (opción prioritaria) y la calle Alexandre Bóveda.

Los demás ayuntamientos que quieren aprovechar la parte del dinero que les toca del Next Generation en electrolineras solo han propuesto una ubicación: Vilanova ha pensado en el entorno del pabellón de deportes; Meaño, en el casco urbano de Dena; Meis, en la avenida Médico Paz; y A Illa, en el entorno del Ayuntamiento.

La Mancomunidade do Salnés recibió el pasado año una subvención de 2,1 millones de euros de la línea Next Generation para turismo. La convocatoria era por concurrencia competitiva, y el proyecto de la Mancomunidade fue uno de los cuatro más votados de toda Galicia. De hecho, fueron muchos los que quedaron sin ayuda.

Los ayuntamientos arousanos ya preveían realizar una inversión importante en la creación de puntos de carga para vehículos eléctricos, pensando primero en los coches y motocicletas, y en una fase posterior en las bicicletas y los patines. Dos de los técnicos que están coordinando la ejecución del proyecto, el gerente Ramón Guinarte y Eva Piñón, confían en que los puntos de carga para coches estén listos para funcionar antes de verano.

Los destinados a bicicletas saldrían a licitación, previsiblemente, en el segundo semestre del año, por un importe de 30.000 euros.

La Variante Espiritual

Otra parte importante de los recursos europeos que ha recibido la Mancomunidade se destinará a la puesta a punto de la Variante Espiritual, a su paso por los municipios de Meis, Ribadumia y Vilanova. Este itinerario se ha convertido en uno de los recursos turísticos estrella de la comarca, pues atrae año tras año a un número creciente de peregrinos, que en Pontevedra se desvían del Camino Portugués convencional para andar hasta la ría de Arousa y, allí, o bien seguir a pie hasta Pontecesures por Vilagarcía y Catoira, o bien tomar un barco con el que remontar el río Ulla.

La obra que va a licitar la Mancomunidade incluye trabajos de restauración ambiental del entorno de la Variante, de las vallas de madera y de los puentes. A mayores, se restaurarán tres molinos que se hayan actualmente deteriorados.

La intención inicial de la Mancomunidade era tener estos trabajos ya iniciados, pero finalmente han tenido que esperar porque no recibieron el dinero del Next Generation hasta el pasado mes de noviembre, y no querían comprometerse con proyectos u obras mientras no tuviesen el grueso de la financiación garantizada.

Otras licitaciones que están en marcha son el acondicionamiento de la ruta y el área recreativa de Os Pasales, en Meaño; así como el repintado de las farolas que hay entre Dena y Meaño, así como en la plaza de España, en este último caso, en el Concello de Meis.

El Big Data

Cuando la Mancomunidade recibió los dos millones de fondos europeos, una de las primeras inversiones que ejecutaron con ese dinero fue la elaboración de una investigación sobre los flujos de visitantes y turistas en toda la comarca. Sacaron a concurso el servicio, y se lo adjudicaron a Orange. Los resultados, que se dieron a conocer el pasado verano, demostraron con cifras que O Salnés es la gran potencia turística de Galicia.

Ahora, la Mancomunidade sacará a licitación un nuevo contrato para la obtención de datos sobre flujo turístico durante un periodo de seis meses. La campaña se realiza mediante el seguimiento de la posición de los teléfonos móviles.