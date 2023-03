Sólo la llegada de un alumno más puede evitar el cierre de la escuela unitaria de Solobeira

La escuela unitaria de Solobeira corre serios riesgos de cesar en su actividad el próximo curso. El motivo no es otro que no alcanzar el número mínimo de alumnos estipulado por la Consellería de Educación y que está cifrado en 6 menores de entre 3 y 5 años.

Actualmente, la unidad educativa infantil cuenta con 7 matriculados, pero dos de ellos iniciarán la educación primaria a partir del curso que viene. A ello hay que añadirle que durante el plazo de matriculación no se ha hecho formal ningún interés para incorporar a algún nuevo alumno para la escuela. Un plazo que se abrió el 1 de marzo y terminará el 20 del presente mes.

En la cuenta atrás hacia el final del plazo, la preocupación de las familias y de la propia profesora de la escuela unitaria es más que evidente. “En Solobeira hay muy pocos niños”, argumenta la profesora Cristina Pazos, pero no pierde la esperanza: “Vino una familia hace unos días a interesarse, pero no volví a saber nada de ellos. La realidad es que nos hace falta un matriculado más para el próximo año y en Solobeira no hay más niños de esa edad”.

A la búsqueda de un menor de 3 a 5 años

Las propias familias se están implicando en la búsqueda de, al menos, un alumno para poder garantizar la continuidad del centro educativo de Solobeira, conscientes de la necesidad de que la escuela pueda seguir prestando el servicio en el que han pasado muchas generaciones de vecinos a lo largo de los más de 50 años de actividad.

La despoblación del rural es la causa que está dificultando alcanzar la ratio mínima. Frente a ello, la escuela oferta una atención altamente personalizada en una instalación que ha sido además recientemente renovada en cuanto a mobiliario, material e incluso en lo que se refiere a una alta presencia en redes sociales para mostrar su actividad.

La de Solobeira es una de las cuatro escuelas unitarias que siguen operativas en el Concello de Vilagarcía. A ella se le unen las de Aralde, Vilar y Guillán. Hace ya varios años tuvo que cerrar la de Pedroso, en Bamio, al no alcanzar la cifra de los seis alumnos exigidos por la Xunta de Galicia.

La campaña de captación de alumnos en Solobeira va incluso más allá de los lindes de la propia parroquia, pero de momento no se ha concretado ninguna de las conversaciones y la preocupación va en aumento. Aunque la mayoría de los niños de las unitarias residen en las proximidades, también se dan casos de familias que optan por estos recintos por su modelo educativo. La atención es más personalizada y suelen disponer de espacios más diáfanos en los que conviven menores de distintas edades (3,4 y 5 años).

Una instalación con material de última tecnología

El interior de la escuela unitaria de Solobeira refleja el mismo criterio que se utiliza en la educación de sus alumnos. Desde el amplio espacio, hasta el material que se utiliza, en nada tiene que envidiar a cualquier centro de educación infantil. Desde el mobiliario hasta una pizarra interactiva, además de pequeñas reformas realizadas en los últimos meses, han dotado al edificio de una funcionalidad de primer nivel.

Una de las señas de identidad de la dinámica de la unitaria es el aprendizaje manipulativo y vivencial, para lo que cuentan con elementos específicos para fomentar además la estimulación del lenguaje y la psicomotricidad.

Un huerto ecológico y un amplio patio

Del contacto y conocimiento de la naturaleza también se presume en la dinámica diaria de la escuela. Cuando la meteorología lo permite, uno de los lugares en los que los niños desarrollan diferentes actividades es el huerto ecológico que ellos mismos cultivan. A ello hay que añadir los amplios espacios abiertos en el exterior que tiene el centro educativo con un patio con elementos de juego de todo tipo y renovados a lo largo del último año.