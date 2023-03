A un clic de la modernidad

La Inteligencia Artificial es un proceso imparable de la transformación social y por tanto económica del país al que ya nadie puede dejar de lado, una revolución de enorme calado en el más estricto sentido de la palabra. Y a Arousa no le queda otro remedio que involucrarse de lleno ahora que llegan oportunidades como el llamado Kit Digital o la oficina Acelera Pyme recientemente presentada en Cambados que favorecerá la implantación de tecnología punta en empresas e industrias de la comarca.

El proceso tiene, sin duda, enorme complejidad pero toca ponerse a trabajar para no quedar a la cola en cuando a implantación de la tecnología necesaria para que la economía comarcal no quede rezagada, sobre todo cuando se presentan oportunidades al alcance de todos, y sobre todo ayudas que llegan de Europa y no se pueden dejar perder.

La robótica unida a las telecomunicaciones van a ser la principales herramientas del mercado a corto plazo y quien las sepa utilizar, quien cuente con ellas, tendrá mucho camino avanzado en el nuevo mercado global, en el que la mayor parte de las transacciones se llevarán a cabo a través de las redes.

Toda vez que desaparecen las distancias mercantiles va a ser necesario no solo contar con equipos de última generación sino aprender a utilizar esos nuevos instrumentos, a normalizarlos en la vida cotidiana.

Cierto que las grandes empresas, que en O Salnés también las hay (conserveras, aluminio, talleres), van a ir por delante y sabrán adaptarse con cierta rapidez a las exigencias del momento, pero los pequeños negocios deben igualmente dar un paso al frente y modernizarse pues ya no basta con tener un correo electrónico, una dirección de Whatsapp o una plataforma online, todo ello muy útil pero que ya empiezan a quedar obsoletas, a sonar a historia.

El mundo de la inteligencia artificial va a abrir muchas puertas a quienes estén más espabilados por lo que pagar y cobrar en criptomonedas, invertir en acciones digitales, redactar un documento basado en algoritmos, o hacerse cliente de un Blockchain serán hábitos en muy pocos años. El acervo telemático tendrá enorme amplitud.

De ahí que haya que aprovechar las oportunidades que en estos momentos están lanzando las instituciones con una lluvia de millones para la modernización de las pequeñas y medianas empresas, gracias al interminable maná de los Next Generation, ese sofisticado cajón de sastre europeo.

Y es que no todos los años llegan 24 millones de euros para unas ayudas tecnológicas como las que ahora nacen por el llamado Kit Digital que gestiona la empresa Red.es, apadrinada por el Estado.

Y no siempre suelen ser ofrecidas a los pequeños empresarios, emprendedores, autónomos y profesionales.

El mundo va en esa dirección y desaprovechar la oportunidad de renovar equipos va a ser uno de los errores que nadie se pueda perdonar en adelante.

Formarse en estas lides será fundamental pero hay que hacerlo ya. Las empresas deben estar ágiles para que la autopista de la modernidad llegue a la comarca en las mejores condiciones pues la rentabilidad se presenta en estos momentos a un simple golpe de clic. Queda darle al botón.