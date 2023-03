La ruta de la camelia multiplica las visitas y demanda a la Xunta una mayor promoción

Marzo es el mejor mes para contemplar la floración de la camelias, y los jardines que integran la ruta dedicada a esta flor están teniendo una gran campaña de visitas. No obstante, también aprecian que la Xunta de Galicia ha descuidado ligeramente su promoción de este recurso turístico, y advierten de que eso puede desinflar lo que queda de temporada. “Apreciamos que en estos momentos la Ruta da Camelia no es tan prioritaria en la planificación de la estrategia turística de la Xunta de Galicia, y eso nos afecta porque vemos que los turoperadores no tienen tan presente nuestro producto”, afirma Guillermo Hermo, administrador del Pazo de Rubianes (Vilagarcía).

La temporada alta de la camelia arranca a finales de febrero, y eso se aprecia en los aparcamientos próximos al pazo vilagarciano, a menudo llenos de coches particulares y autobuses. En este sentido, Guillermo Hermo celebra que ha regresado el turismo internacional, que no se dejaba ver desde que en marzo de 2020 la pandemia de coronavirus cortó de raíz una campaña que estaba siendo excelente. “Ya habíamos tenido grupos internacionales en verano, pero todavía no había regresado ese tipo de turista que se desplaza específicamente para ver las camelias en invierno”, añade Hermo. El balance general es bueno. El administrador de Rubianes -uno de los doce miembros de la ruta gallega de la camelia- afirma que en enero se notó, “que se animaban las reservas”, y que “febrero también fue muy bueno porque el tiempo ayudó y la gente tenía ganas de salir después de un otoño tan lluvioso”. En lo que respecta al actual mes de marzo, Hermo sostiene que se presenta, “desigual”, puesto que si bien la afluencia de visitas durante la primera quincena está siendo elevada, aprecian que, “se ha enfriado un poco la promoción que la Xunta estaba haciendo de los jardines antes de la pandemia”. Y según Hermo, esto tiene consecuencias casi inmediatas sobre el mercado turístico. El administrador del Pazo de Rubianes resalta el buen trabajo de la directora xeral Nava Castro, y su firme apuesta por la ruta de los jardines históricos y botánicos, pero cree que se han producido una serie de cambios de prioridades estratégicas entre los mandos intermedios de Turismo de Galicia, y que eso ha relegado el papel que antes tenía la camelia. En opinión de Hermo, eso sería un error, puesto que la ruta de esta flor de invierno es, “un producto diferencial”, y ayuda a atraer visitas fuera de la temporada estival, al tiempo que da motivos a los turistas para quedarse unos pocos días más en Galicia. “Todos hemos trabajado mucho con Nava Castro por este producto, y avanzamos mucho, así que sería una pena que ahora esto quedase en el olvido”, añade Hermo. En este sentido, el administrador de Rubianes aplaude iniciativas como la que visitará precisamente hoy Vilagarcía. Turismo de Galicia fleta desde hace años los “trenes turísticos”, y una de las rutas está dedicada a conocer los jardines de la camelia. No obstante, todas las visitas se hacían en verano, fuera de temporada. En este 2023, sin embargo, el “Tren da Camelia” visitará los jardines en pleno marzo, en su momento de máximo esplendor. Hay dos visitas previstas a Vilagarcía, hoy por la tarde y el 25 de marzo. “Este tipo de iniciativas de la Xunta son muy positivas -considera Hermo-, y la prueba de ello es que hace semanas que se cubrieron las 100 plazas para el viaje de hoy”. La Mostra de Cambados es el 25 y el 26 de marzo La Asociación Ibérica de la Camelia presentó ayer en Cambados la sexta edición de la Mostra que celebrará en esta localidad. Es el fin de semana del 25 y el 26 de marzo, en el salón José Peña, y está prevista la participación de una treintena de expositores gallegos y portugueses. El presidente de la asociación, José María Mouta, estima que el público podrá ver unas 300 variedades de flor, muchas de ellas expuestas en copas de vino albariño, que es una de las señas de identidad de la exposición cambadesa. Una de las novedades de la cita de esta primavera es que se organiza un viaje en autobús a Celorico de Basto, población portuguesa hermanada con la Mostra de Cambados, y que celebra su exposición el fin de semana del 18 y el 19 de marzo. Los que quieran viajar el sábado 18 a Portugal tienen que reservar plaza en el teléfono 667 41 51 64. El viaje es gratuito para los participantes.