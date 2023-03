Cambados será o punto de fusión entre as culturas galega e irlandesa

A cultura galega e a irlandesa teñen moitas cousas en común, algo que sempre destacou Plácido Castro. Onte, a Fundación que leva o seu nome e o Instituto de Estudos Irlandeses asinaron un convenio de colaboración que trata de estreitar, aínda máis, eses lazos culturais que misturan ambos lugares bañados polo fero Atlántico. Asinado en Cambados, o convenio vai servir para converter en realidade un itinerario turístico cultural que terá como fío condutor o libro escrito polo propio Plácido Castro.

Nas vindeiras datas programarase unha viaxe ata Irlanda para seguir os pasos de Plácido Castro hai case un século, subíndose ao tren para ir coñecendo as paisaxes, monumentos e a cultura daquel país.

Esta será a actividade máis importante do convenio asinado onte en Cambados, pero hai algunha máis. Así, está previsto que se celebren recitais bilingües con poemas de autores irlandeses traducidos por Castro e un concerto de música Celta, actividades ás que haberá que sumar outras que se van a acometer no ámbito académico e da investigación.

Eses recitais van a celebrarse nos municipios que forman parte da Fundación Plácido Castro, é dicir, Cambados, Vilagarcía e Corcubión, aínda que están por decidir as datas nas que terán lugar debido ao próximo período electoral. A decisión de asinar este convenio en Cambados non foi unha casualidade, xa que é na vila do albariño onde se asenta a sede da Fundación Plácido Castro. O edil Tino Cordal exerceu de anfitrión nun acto no que participaron a presidenta e o secretario da fundación, Susi Castro e Xulio Ríos, así como o director do Instituto de Estudos Irlandeses, David Clark. Este asegurou que a vindeira semana ten previsto reunirse en Madrid co embaixador de Irlanda para pedirlle apoio na organización das actividades que se queren impulsar a través deste convenio de colaboración.

Con estas iniciativas, o que se pretende é pór en valor a figura de Plácido Castro, escritor, xornalista e tradutor moi vencellado co movemento galeguista e que chegou a sofrer a persecución do franquismo, véndose obrigado a refuxiarse no Reino Unido. Despois de que se lle levantara a inhabilitación, regresou a Galicia para residir en Cambados e traballar no Instituto Laboral de Vilagarcía, onde exerceu como profesor de inglés. Tamén colaborou con diversos medios, entre eles FARO DE VIGO.