Un barco de bajura se fue a pique esta madrugada en la zona de O Campo, en A Illa de Arousa. El “Sagres un” estaba amarrado en las inmediaciones del muelle cuando fue sorprendido por la intensa lluvia que se registró en la madrugada del jueves. Aunque todavía por confirmar, esas lluvias podrían encontrarse detrás de que la embarcación acabase zozobrando antes de que sus propietarios pudiesen acudir a retirar el agua acumulada.

Nada más descubrir la situación, los propietarios movilizaron a la embarcación Cuico, especializada en reflotar embarcaciones en este tipo de situaciones. Los trabajos para reflotar la embarcación no fueron sencillos, ya que hubo que esperar varias horas a que subiese la marea. Una vez esta alcanzó el nivel necesario, y con la ayuda de varios buzos, se procedió a las tareas de reflotamiento, que duraron casi dos horas.

Desde el punto en el que se hundió, el barco fue remolcado hasta el varadero de O Xufre por el propio Cuico, donde sería sometido a una profunda revisión. En principio, la estructura de la embarcación, de unos ocho metros de eslora, no sufrió graves daños. Otra cosa es toda la parte eléctrica de la embarcación que, a la espera de una comprobación en profundidad, va a tener que ser cambiada. También se teme que los daños en el motor sean importantes. Los propietarios de la embarcación siguieron las tareas de rescate desde una lancha próxima, al igual que un nutrido grupo de personas, que observó todas las maniobras desde el paseo marítimo y el muelle.