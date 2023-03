Este es el número de personas que podrán votar el 28 de mayo en los municipios de Arousa

La Oficina del Censo Electoral, dependiente del Instituto Nacional de Estadística, ya ha cerrado los datos correspondientes a febrero. El censo de españoles residentes (CER) que suman a esa fecha los nueve municipios arousanos asciende a 90.786 personas.

A estas, hay que sumar otras 14.756, que están inscritas en el CERA, censo formado por los residentes en el extranjero. Falta por contabilizar a los ciudadanos de la Unión Europea (los que no votaron hasta ahora en España tenían de plazo hasta el 30 de enero para indicar su deseo de hacerlo), y los de otros 13 países, que tenían que solicitar su inscripción en el censo electoral antes del 15 de enero.

Los Estados con los que tiene acuerdo España son: Bolivia, Cabo Verde, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido, Trinidad y Tobago, y Chile.

Así, una vez sumados los cuatro censos, se estima que en las elecciones de mayo próximo podrán ejercer su derecho a voto en los municipios de O Salnés en torno a 110.000 personas.

Vilagarcía tiene el mayor censo de O Salnés. Los residentes en febrero eran 30.461, a los que hay que sumar 3.346 que viven fuera. Se trata, en ambos casos, de cifras mayores con respecto a los comicios municipales de hace cuatro años. En aquella ocasión, habían sido 30.428 los residentes y 3.278 los inscritos en el CERA.

El segundo ayuntamiento de la comarca con más electores es el de Sanxenxo. En el censo de residentes figuran 14.720 personas, y en el de ausentes, 2.971. En 2019, eran 14.289 y 2.848, respectivamente.

En Cambados, podrán ejercer su derecho a voto el 28 de mayo un total de 11.409 personas residentes en el término municipal -frente a los 11.452 de hace cuatro años-, y 2.083 inscritos en el CERA, frente a los 2.036 de mayo de 2019. En el caso de Cambados, creció el CERA, pero no así el padrón de residentes.

En O Grove, el censo a febrero cerrado ascendía a 9.033 residentes, y 1.473 vecinos de esta localidad que viven en el extranjero. Hace cuatro años, los mecos llamados a las urnas eran 9.048 residentes, y 1.411 inscritos en el CERA, según los datos hechos públicos por la Oficina del Censo.

En lo que respecta a Vilanova, podrán acudir a las urnas 8.533 vecinos domiciliados en dicho municipio, y otros 1.374 que están viviendo fuera de España. Este municipio perdió electores en ambos censos con respecto a 2019, puesto que en aquel momento podían votar 8.600 residentes y 1.388 ausentes.

En lo que respecta a los municipios de menos de 10.000 habitantes, Meaño cuenta con 4.359 electores residentes, y 1.191 ausentes. En las elecciones municipales de 2019 habían sido 4.377 y 1.157, respectivamente.

En Ribadumia, podrán participar en la consulta del próximo 28 de mayo un total de 4.162 residentes, y 811 personas inscritas en los consultados exteriores. Se trata de guarismos superiores a los de 2019, puesto que en ese momento podían votar 4.057 inscritos en el CER, y 796 del CERA.

Meis es una de las localidades que pierden electores residentes, ya que desciende de los 4.065 que tenía hace cuatro años a los 3.998 censados en febrero pasado. Sí mejora, sin embargo, la cifra en lo relativo a los afincados en el extranjero, pues de 1.281 hace cuatro años ha pasado a los 1.318 del dato más reciente recogido por el INE.

Para finalizar en lo que respecta a los municipios de O Salnés, en el de A Illa figuran en el CER 4.111 ciudadanos (frente a los 4.152 de mayo de 2019), a los que hay que sumar otros 189 que están viviendo fuera de España, lo que supone 66 más que hace cuatro años.

El calendario electoral para los comicios locales del próximo 28 de mayo contempla que los ciudadanos podrán revisar los censos -y presentar alegaciones a los mismos, si corresponde- entre el 9 y el 16 de abril. Asimismo, los partidos políticos podrán impugnar los censos si aprecian alguna irregularidad en los mismos. En este sentido, la Oficina del Censo Electoral detectó crecimientos anómalos en el padrón de medio centenar de poblaciones españolas, pero ninguna de ellas es del margen sur de la ría de Arousa.

En lo que respecta a los municipios del Ullán, el que tiene el mayor censo es Valga, con 4.851 residentes y 1.568 ausentes (frente a los 4.953 y 1.554, respectivamente, de 2019). En Catoira, podrán ejercer su derecho a voto 2.798 inscritos en el CER, y 450 del CERA; hace cuatro años eran 2.820 residentes, y otros 452 eran vecinos asentados en otros países.

Finalmente, en Pontecesures, el censo de electores está compuesto según el dato más reciente por 2.594 ciudadanos residentes en esta localidad, a los que hay que sumar 284 ausentes. Son más que en 2019, ya que entonces estaban llamados a las urnas 2.357 residentes, y 279 ausentes.

Los alcaldes disponen de poco más de tres semanas para publicitar obras o proyectos del presente mandato

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), indica que todos los alcaldes tienen de plazo hasta el 4 de abril para inaugurar y publicitar sus proyectos, pues a partir de esa fecha no se podrán hacer propaganda de logros del mandato. A partir de ahí, y hasta el 28 de mayo, no se permitirán los actos sobre obras realizadas en el mandato que estén financiadas por los poderes públicos. Además, quedará prohibido inaugurar obras o proyectos. De este modo, los grupos de gobierno disponen de poco menos de un mes para ensalzar sus gestiones en diferentes ámbitos. Varios ejecutivos locales han dejado precisamente para el tramo final del mandato algunas de sus actuaciones estrella, por lo que no podrán publicitarlas ya terminadas, aunque sí disponen de margen para hablar de los proyectos o verlas empezar. Las votaciones son el 28 de mayo, y el calendario general para esta cita finaliza el 17 de junio, con la constitución de la corporaciones y la elección de los alcaldes.