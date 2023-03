Los buceadores ven “excesivo” el plan de protección de Areoso que diseña la Xunta

Las asociaciones vinculadas a la pesca deportiva en apnea ven con temor el Plan de Protección de Areoso, un documento en el que está trabajando la Xunta que va a provocar que, prácticamente, tengan que abandonar la actividad en la ría de Arousa al ser extremadamente restrictivo en la lámina de agua que rodea al islote. Así lo entiende José Luis Peso, presidente del club Pérez-Sub y representante en este ámbito de todos los colectivos. Todos ellos presentaron alegaciones a la Orden de protección y solicitaron una entrevista con la titular de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, para abordar esta cuestión, pero en los tres meses que han transcurrido, no han recibido ningún tipo de comunicación.

Peso mantiene que su colectivo de buceadores en apnea y pescadores deportivos se encuentra entre los que “más queremos que se preserve Areoso, como hemos demostrado en las limpiezas de fondos en las que participamos, pero que se apliquen restricciones a toda la lámina de agua que rodea el islote es una auténtica barbaridad”. No en vano, la Orden contempla un ámbito de protección de una s1.000 hectáreas aproximadamente, de las que la mayor parte son agua. “Ni nuestro colectivo es responsable de la degradación que sufre Areoso ni creemos que prohibiendo nuestra actividad en las inmediaciones se vaya a solucionar el problema que sufre el islote”, explica Peso. Además, los buceadores deportivos ya están sometidos a una estricta legislación que les tiene prohibida su actividad en gran parte de la ría de Arousa, limitada ya porque las inmersiones a pulmón no pueden realizarse a gran profundidad. También tienen limitada a cinco kilogramos de pescado las capturas y prohibida la retirada de marisco, por lo que “nuestra actividad no le hace daño a ninguna especie que se quiera proteger en el entorno de Areoso”.

Los buceadores se unen así a otros colectivos que han cuestionado la Orden de protección de Areoso, como son los pescadores deportivos o las empresas de ocio y aventura que ofrecen Areoso como destino a sus clientes. Todos estos sectores se encuentran a la espera de que la Consellería de Medio Ambiente conteste las más de 280 alegaciones que se presentaron contra el documento. El objetivo es que la Orden entre en vigor en Semana Santa.