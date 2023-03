Valga apuesta por el estudio del abono agrícola

El Concello de Valga ha formalizado el acuerdo con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para estudiar las potencialidades agrícolas del abono natural producido en la parroquia, de modo que los primeros ensayos en los que participará el Instituto de Valga, se realizará con una plantación de maíz, tomate, lechuga y judía.

El convenio fue rubricado por el director de la Misión Biológica, Rafael Zas, y por el alcalde, José María Bello Maneiro. Al mismo tiempo, mandatario recibió en el Concello a Pedro Peón, gestor de proyectos del centro, y Pedro Revilla, investigador científico y coordinador del proyecto internacional “Dromamed”, que busca promocionar los sistemas agrícolas innovadores, enmarcado todo ello en el acuerdo recientemente firmado.

El objetivo es poner en valor la potencialidad del abono urbano para un uso agrícola frente a los fertilizantes químicos o inorgánicos, avanzando así hacia un sistema productivo más sostenible que tenga un menor impacto en el medio ambiente. “Queremos demostrar que el compost es válido y óptimo, y que no tiene repercusiones negativas o indeseadas. Por el momento, el valor de este abono urbano como fertilizante no ha sido demostrado experimentalmente, por lo que su utilización en la agricultura no está implantada a gran escala”, indica el alcalde de Valga, José María Bello Maneiro.

El estudio, contará con la colaboración del Instituto de Valga a través de su ciclo de Formación Profesional de Agrojardinería y Composiciones Florales, curso implantado este pasado año en el centro y que ha tenido una gran acogida de los alumnos,

Los propios alumnos harán ensayos experimentales con la plantación de productos agrícolas propios de la temporada de verano en el centro y en la finca ubicada en Salcedo que tiene la Misión Biológica de Galicia.

Posteriormente, se tratarán productos tradicionales y representativos de la horticultura en la zona como pueden ser los cultivos destinados al consumo de cereal, la hoja o la leguminosa entre otros.