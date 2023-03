Tres meses esperando por Portos de Galicia

A principios del mes de diciembre, ante la situación que presentaba el paseo de O Cantiño, que posteriormente se acabaría viniendo abajo, el Concello de A Illa solicitó una entrevista con la responsable de Portos de Galicia, Susana Lenguas, una solicitud que no encontró ningún tipo de respuesta. Desde entonces, el edil de Servizos, Luis Arosa, ha remitido otras tres cartas con la misma solicitud, a lo que se suman decenas de llamadas a Portos sin que la reunión haya sido incluida en la agenda de la presidenta.

Ayer mismo, Arosa volvió a recordar por escrito a Susana Lenguas la urgencia que tiene para A Illa una actuación en el paseo de O Cantiño, a lo que se suma la intención de iniciar conversaciones para la construcción de un estacionamiento subterráneo en ese entorno. Luis Arosa confía en que este encuentro “se registre en el primer semestre del año”, el edil quiere conocer los detalles de la actuación prevista en el Paseo de O Cantiño, toda vez que la Xunta anunció su intención de reforzar la infraestructura en aquellos puntos en los que se detectaron nuevos riesgos de derrumbamiento.

“Estamos a las puertas de Semana Santa y el tramo afectado continúa precintado. Hasta A illa van a llegar cientos de visitantes y no sabemos si el paseo va a seguir así, si existe riesgo para las personas y si en verano se van a poder celebrar las fiestas gastronómicas en ese paseo”, explica Arosa. Lamenta que desde Portos no se les haya ofrecido ningún tipo de comunicación al respecto y “continuaremos insistiendo a la espera de que tengan un día libre para recibirnos, porque A Illa, les guste o no, es un municipio gallego y la Xunta debe asumir las infraestructuras que son de su competencia”.

Luis Arosa y Susana Lenguas tuvieron un momento de cierta tensión cuando la presidenta de Portos acudió a A Illa, el pasado mes de enero, para comprobar la situación del paseo de O Cantiño después de que parte de la infraestructura se viniese abajo debido a los daños provocados por la marea en la cimentación. Ese derrumbamiento ocurrió a la altura de la pérgola, pero gran parte del paseo se encuentra totalmente hueco debido al efecto del mar.